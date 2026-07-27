Bungee: Sydney Sweeney und Scooter springen von Klippe

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (45) haben sich in Neuseeland an ein waghalsiges Abenteuer gewagt: Das Paar sprang am Wochenende bei einem Tandem-Sprung von einer hohen Klippe und filmte den Nervenkitzel für die Fans mit. In Clips, die unter anderem auf Scooters Account zu sehen sind, stehen die Schauspielerin und der Musikunternehmer eng aneinandergeschallt auf einer Plattform über einer tiefen Schlucht. Kurz darauf lassen sie sich lachend fallen, rauschen im freien Fall in die Tiefe und federn dann hoch über dem Canyon wieder nach oben. Für ihre Follower ist damit klar: Die zwei genießen ihren gemeinsamen Adrenalintrip in vollen Zügen und zeigen dabei, wie vertraut sie mittlerweile miteinander wirken.

In Scooters Kommentarspalte meldete sich Sydney selbst zu Wort und bezeichnete den Sprung als "größtes Vertrauens-Experiment aller Zeiten". Der Bungee-Sprung war dabei nicht die einzige Attraktion ihrer gemeinsamen Reise – der Trip umfasste auch Sightseeing und weitere adrenalingeladene Ausflüge. Der freie Fall von der Klippe in Neuseeland dürfte aber wohl der bisherige Höhepunkt gewesen sein.

Die gemeinsame Reise ans andere Ende der Welt ist nicht das erste Mal, dass die Fans den Alltag des Paares abseits von Red Carpets und Events miterleben. Schon zuvor hatte Sydney ihren Followern Eindrücke aus Queenstown gezeigt, wo sie zusammen mit Scooter die spektakuläre Landschaft erkundet. Die Schauspielerin, die durch Serien wie Euphoria einem internationalen Publikum bekannt wurde, teilt auf Social Media immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Privatleben, ohne dabei allzu viele Details preiszugeben. Scooter, der als Musikmanager mit internationalen Stars zusammengearbeitet hat, gibt seinen Fans ebenfalls gerne Einblicke in Reisen und Freizeitaktivitäten. Während der Neuseeland-Trip nun mit waghalsigen Sprüngen von der Klippe auf sich aufmerksam macht, wird vor allem eines deutlich: Die Zeit fernab vom Alltag nutzen die beiden, um gemeinsam Erinnerungen zwischen Natur, Abenteuer und vertrauten Momenten zu sammeln.

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Instagram / scooterbraun Scooter Braun, Musikproduzent, beim Bungee-Sprung in Neuseeland, 2026

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, Instagram 2026

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney im Neuseelandurlaub im Juli 2026