Sydney Sweeney kuschelt mit Scooter Braun in Australien

Sydney Sweeney (28) und ihr Freund Scooter Braun (45) verbringen derzeit gemeinsam Zeit in Australien. Die Schauspielerin ist dort für die Dreharbeiten zum Live-Action-Film "Gundam" – einer Verfilmung der Anime-Serie "Mobile Suit Gundam" aus dem Jahr 1979 – vor Ort. Trotz ihres vollen Terminplans findet sie offenbar genügend Zeit, um mit Scooter zusammen zu sein. Auf Instagram teilte sie jetzt eine Serie von Bildern, die die beiden beim gemeinsamen Erkunden des Landes zeigen – darunter Aufnahmen in einem Privatjet, wo Scooter ihr einen Kuss auf die Wange gibt, sowie Bilder aus einem Helikopter. Besonders viel Aufmerksamkeit erregt ein Foto, auf dem sie sich im Bikini mit floralem Muster sonnt und ihr Dekolleté in Szene setzt.

Neben den romantischen Momenten mit dem Musikmanager gewährt Sydney auf den Bildern auch einen entspannten Blick in ihren Australien-Alltag: Die Fotos zeigen das Paar auf einer Yacht, beim Ziplining sowie in ganz privaten Momenten. Laut einem Insider, der mit dem Magazin People sprach, läuft es bei den beiden bestens: "Scooter und Sydney sind nach wie vor stark und es läuft sehr gut zwischen ihnen. Sie sind in einer festen Beziehung und die Sache ist ernst."

Kennengelernt haben sich die beiden Berichten zufolge im Juni 2025 auf der glamourösen Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sanchez. Seither wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet, und Anfang dieses Jahres machten sie ihre Beziehung auch offiziell auf Instagram publik – mit einem gemeinsamen Foto, auf dem Scooter sich selbst als Lucky Bastard bezeichnete. In einem Auftritt im Podcast "Second Thought" schwärmte er von Sydney: "Ich habe eine außergewöhnliche Frau kennengelernt – freundlich, großzügig, klug, echt und geerdet." Vor ihrer Beziehung mit dem Unternehmer war die Schauspielerin von 2022 bis 2025 mit dem Chicagoer Geschäftsmann Jonathan Davino verlobt.

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, 2026

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, Instagram 2026

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, Instagram 2026