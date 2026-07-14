Sydney Sweeney verdreht Fans mit Lingerie-Video den Kopf

Mit neuen Dessous-Fotos und einem frechen Slogan hat Sydney Sweeney (28) das Internet im Sturm erobert. Die Schauspielerin, die seit einiger Zeit in einer Image-Krise steckt, wirbt derzeit auf Instagram für ihre eigene Lingerie-Linie Syrn – und die Kampagne unter dem Motto "Shop Syd's rack" sorgt ordentlich für Aufsehen. Ihr Name landet dadurch gerade ganz oben bei den Google-Trends, und auf Social Media überschlagen sich die Reaktionen ihrer Fans. Das dazugehörige Video hat die Euphoria-Darstellerin innerhalb kürzester Zeit viral gehen lassen.

Die Kommentarspalte unter dem Post füllt sich mit begeisterten Nachrichten. Viele Fans zeigen sich schlicht hingerissen von Sydneys Auftritt. Ein Nutzer lehnte sich weit aus dem Fenster: "Lass mich wissen, ob du heiraten möchtest. Ein nicht prominenter, unterstützender Ehemann wäre gut für dich! Denk an Dolly Partons Mann." Ein anderer schwärmte: "Du siehst aus wie eine Traumvorstellung, Syd." Doch wie so oft fallen nicht alle Kommentare positiv aus: Ein Nutzer kritisierte die Kampagne und schrieb online, man solle Frauen und Männer nicht dazu ermutigen, sich offen zu sexualisieren. Ob die Aufmerksamkeit letztendlich auch die Verkaufszahlen der Marke Syrn ankurbelt, bleibt offen.

Mit dem Aufbau ihrer eigenen Modelinie folgt Sydney einem Weg, den zuvor bereits Kim Kardashian (45) erfolgreich gegangen ist – und das alles mit gerade einmal 28 Jahren. Privat soll in Sydneys Leben ebenfalls einiges in Bewegung sein: Sie soll mit Musikmanager Scooter Braun (45) liiert sein, und Berichten zufolge sollen die beiden sogar über eine baldige Heirat nachdenken. Laut RadarOnline sind die Beweggründe dabei wohl eher pragmatischer Natur: Weil sie in den kommenden zwei Jahren mit diversen Projekten, wie dem Aufbau ihrer eigenen Produktionsfirma, zu beschäftigt sei, um eine aufwendige Hochzeitsplanung zu stemmen, sei es an der Zeit, durchzubrennen.

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Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

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Imago Sydney Sweeney in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3

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Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun beim NBA-Finals-Spiel der Spurs gegen die Knicks in San Antonio