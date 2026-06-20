Trotz Mette-Marits OP reisen ihre Kinder in die USA

Kurz nach der Lungentransplantation ihrer Mutter Kronprinzessin Mette-Marit (52) reisen Prinz Sverre Magnus (20) und Prinzessin Ingrid Alexandra (22) zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Die Geschwister werden am 22. und 23. Juni in New York und New Jersey unterwegs sein und dabei das norwegische Königshaus bei dem sportlichen Großereignis vertreten. Das geht aus dem offiziellen Terminkalender auf der Website des Königshauses hervor. Wenn Norwegen im MetLife Stadium in New Jersey gegen Senegal antritt, werden die beiden von der Tribüne aus live dabei sein. Am Folgetag steht außerdem ein Besuch in einer Fußballschule in Brooklyn auf dem Programm.

Dass die Reise tatsächlich stattfindet, dürfte viele überrascht haben – schließlich hatte die gesamte Familie nach der Operation erst einmal an Mette-Marits Seite verweilt. Doch die Kronprinzessin selbst scheint mit dem USA-Trip ihrer Kinder absolut einverstanden zu sein. Gegenüber VG.no ließ sie über einen Sprecher ausrichten: "Die Kronprinzessin freut sich, dass die Prinzessin und der Prinz das Königshaus bei diesem großen Anlass vertreten können." Kronprinz Haakon (52) hingegen bleibt in Norwegen. Er begleitet am 23. Juni seinen Vater König Harald zur Kabinettssitzung im Königlichen Palast und steht seiner Frau zur Seite. Berichten norwegischer Medien zufolge hatte er nach dem Eingriff sogar vorübergehend im Krankenzimmer seiner Frau geschlafen.

Mette-Marits Lungentransplantation kam für viele überraschend schnell: Nach nur wenigen Tagen auf der Warteliste für ein Spenderorgan konnte der Eingriff durchgeführt werden. Die Operation war äußerst aufwendig – dabei musste sogar ihr Herz zeitweise stillgelegt werden. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer schweren Lungenerkrankung, die ihren Alltag und ihre öffentlichen Auftritte immer wieder einschränkte.

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo