Nach Lungen-OP: Mette-Marit auf dem Weg zur Genesung

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat das Krankenhaus nach ihrer Lungentransplantation verlassen und kehrt nun auf Gut Skaugum zurück, wo sie ihre Genesung fortsetzen will. Auf die vergangenen Wochen blickt die Kronprinzessin laut einem Bericht der GlücksPost zutiefst demütig zurück – und richtet einen besonderen Dank an alle Menschen, die Organe spenden. "Das hat mir das Leben geschenkt, und Worte reichen kaum aus, um zu beschreiben, wie demütig und dankbar dafür ich bin", zitiert sie das Blatt. Auch Kronprinz Haakon (53), der bereits ein Gesundheitsupdate gab, zeigt sich erleichtert: "Auch wenn wir wissen, dass noch ein langer Weg der Genesung vor uns liegt und Komplikationen auftreten können, fühlt es sich sehr gut an, schon so weit gekommen zu sein." Der Thronfolger will dafür in den kommenden Monaten seinen Terminkalender anpassen, um seine Frau bestmöglich zu unterstützen.

Für Mette-Marit beginnt nun ein sechsmonatiges Rehabilitationsprogramm. Dominik Damm, Oberarzt der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich, erklärt gegenüber GlücksPost, was das bedeutet: "Nach einer Lungentransplantation schließt sich in der Regel eine intensive Rehabilitationsphase an. Dazu gehören ein gezieltes Ausdauer- und Krafttraining sowie eine engmaschige physiotherapeutische Begleitung, um die körperliche Leistungsfähigkeit schrittweise wieder aufzubauen." Zusätzlich müssten Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems sorgfältig eingestellt werden, damit das neue Organ nicht abgestoßen werde. Wegen eines erhöhten Infektionsrisikos muss die Kronprinzessin in den kommenden Monaten besonders vorsichtig sein: Kontakte zu erkrankten Personen sollen gemieden, konsequente Händehygiene betrieben und rohe tierische Lebensmittel vermieden werden.

Der Mediziner macht aber auch Hoffnung auf ein Leben nach der Reha. "Viele Patientinnen und Patienten erreichen nach einer erfolgreichen Lungentransplantation wieder eine sehr gute körperliche Leistungsfähigkeit. Wandern, Radfahren, Schwimmen oder andere Ausdauersportarten sind häufig wieder möglich", erklärt Damm. Für Mette-Marit wäre das eine große Rückkehr zu ihrem früheren Leben: Wegen ihrer Lungenfibrose hatte sie zuletzt auf ausgedehnte Wanderungen und das gemeinsame Skifahren mit Haakon verzichten müssen. Durch die Transplantation könnte für Mette-Marit also langfristig ein Stück Normalität zurückkehren, die sie sich gemeinsam mit Haakon und ihrer Familie auf Gut Skaugum wieder aufbauen kann.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit Tjessem Høiby am ersten Tag des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026