Norwegens Königshaus gerät bei Royal-Expertin in die Kritik

Die schwedische Journalistin und Königshausexpertin Ebba Kleberg von Sydow hat das norwegische Königshaus unter die Lupe genommen – und zieht eine kritische Bilanz. In der beliebten schwedischen Radiosendung "Sommar i P1", die zu den meistgehörten Podcasts des Landes zählt, blickt sie auf ein turbulentes Jahr für die norwegischen Royals zurück. Im Mittelpunkt steht dabei die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (54) mit Durek Verrett (51), die im August 2024 im norwegischen Geiranger stattfand. Die Exklusivrechte an den Hochzeitsfotos lagen beim Magazin Hello!, die Filmrechte wurden an Netflix vergeben – während gleichzeitig mehrere Mitglieder der norwegischen und schwedischen Königsfamilie an der privaten Feier teilnahmen.

Für Ebba war genau das das Kernproblem: "Die Royals wurden zu Statisten in einem privaten, kommerziellen Projekt. Die Kritik war heftig, und eine der zentralen Fragen für die moderne Monarchie wurde schmerzhaft deutlich: War das Problem, dass eine Prinzessin einen umstrittenen Schamanen geheiratet hatte, der Amulette verkaufte, von denen er behauptete, sie könnten Covid heilen? Oder war das eigentliche Problem, dass das Königshaus es nicht geschafft hatte, die Grenze zwischen dem Privatleben und einer offiziellen königlichen Rolle zu definieren?", erklärte sie in der Sendung. Darüber hinaus spricht die Expertin auch Kronprinzessin Mette-Marits (52) früheren Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) an sowie den Strafprozess gegen deren Sohn Marius Borg Høiby (29), der im Juni in erster Instanz unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Misshandlung zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Er hat Berufung eingelegt. Für Ebba zeigt dieser Fall, dass eine Person keine formelle Rolle braucht, um eine Institution zu beeinflussen.

Trotz aller Krisen sieht die Expertin einen stabilen Anker im norwegischen Königshaus: König Harald (89). Sie bezeichnet ihn als Europas ältesten regierenden Monarchen und hebt seine ungebrochene Popularität hervor. "In einer Welt, die ständig nach dem Neuen jagt, wird das Alter zu einem königlichen Trumpf. König Harald von Norwegen ist Europas ältester regierender Monarch. Seine Beliebtheit beim norwegischen Volk? Unerschütterlich", so Ebba in der Sendung. Harald hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ebenso wie Königin Sonja (89). Kronprinz Haakon (53) hatte das Jahr ebenfalls mit einigen Belastungsproben zu meistern – neben dem Rechtsstreit um seinen Stiefsohn Marius auch die Erholung seiner Frau Mette-Marit nach einer Lungentransplantation. Ebba zieht zudem einen Vergleich mit anderen Royals, die ebenfalls Unruhe am Rand der Monarchie ausgelöst haben, und nennt neben Märtha Louise auch Prinz Harry (41) als Beispiel.

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Imago Ebba Kleberg von Sydow startet mit Titti Schultz den Podcast "Monarkerna" in Stockholm

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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Imago König Harald V. vor dem norwegischen Pokalfinale zwischen Bodø/Glimt und Brann in Oslo

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