Lungenexperte: Mette-Marits Leben wird nie mehr wie vorher

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat nach rund einem Monat Krankenhausaufenthalt das Rikshospitalet in Oslo verlassen – und damit eine erste wichtige Hürde nach ihrer Lungentransplantation genommen. Jetzt melden sich Experten zu Wort und erklären, was die Royal in den kommenden Monaten erwartet. Lungenexperte Jesper Magnusson vom Sahlgrenska Universitätskrankenhaus in Göteborg, der auf Lungentransplantationen spezialisiert ist, macht in einem Interview mit TV 2 deutlich: "Das Ziel ist, dass die Patienten ein viel besseres Leben haben als während der Lungenerkrankung – aber das Leben wird nie mehr so sein wie vor der Krankheit."

Die nächsten sechs Monate stehen für Mette-Marit ganz im Zeichen von Rehabilitation und engmaschiger medizinischer Begleitung. Offizielle Auftritte sind während dieser Phase laut dem Königshaus nicht geplant. Magnusson betont zudem, dass das erste Jahr nach einer Transplantation mit einem erhöhten Risiko für eine akute Abstoßung der neuen Organe verbunden sei. Als Lungentransplantierte müsse Mette-Marit dauerhaft immunsuppressive Medikamente nehmen, was sie anfälliger für Infektionen macht. Der Arzt rät ihr daher, enge Menschenmengen zu meiden – gleichzeitig aber auch nicht in vollständige Isolation zu verfallen: "Dann lebt man ja nicht. Es ist die Absicht, dass man weiterhin leben soll."

Bereits in ihrer ersten Erklärung nach der OP hatte Mette-Marit ihre große Dankbarkeit für das geschenkte zweite Leben betont und auch ihre Familie sowie das medizinische Team hervorgehoben. Der norwegische Royal-Alltag rückt für sie nun zunächst in den Hintergrund: An der Seite von Haakon (52) kann sich die dreifache Mutter auf ihre Genesung konzentrieren und Schritt für Schritt in eine neue Normalität starten, in der Gesundheit und Ruhe oberste Priorität haben. Die enge Unterstützung durch ihre Liebsten spielte schon während der Zeit im Krankenhaus eine zentrale Rolle und dürfte auch jetzt, zwischen vorsichtigen Spaziergängen, Physiotherapie und vielen Ruhepausen, ein wichtiger Halt sein. Während Mette-Marit in ihren bisherigen öffentlichen Auftritten oft ihre volksnahe, herzliche Art zeigte, richtet sich ihr Fokus nun vor allem nach innen – auf ihren Körper, ihre neue Atmung und den behutsamen Weg zurück in den Alltag.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den norwegischen Verfassungstag in Skaugum

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025