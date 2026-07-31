Geht Mette-Marit und Haakons Sommertraum bald in Erfüllung?

Für Kronprinz Haakon (53) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen gibt es in diesen Tagen eine ermutigende Nachricht rund um ihr Feriendomizil auf der Insel Flatholmen: Wie der norwegische Sender TV 2 berichtet, hat das Kronprinzenpaar Ende Juli teilweise grünes Licht für Baumaßnahmen an seinem dortigen Feriengrundstück erhalten. Das Paar hatte neue Pläne für das rund 58 Quadratmeter große Anwesen eingereicht – und konnte sich zumindest teilweise durchsetzen.

Konkret genehmigt wurde der Bau eines Ersatzstegs von bis zu sechs Quadratmetern. Ein geplantes Sprungbrett hingegen wurde abgelehnt. Für das Vorhaben war eine Ausnahmegenehmigung notwendig, da auf Flatholmen ein Bauverbot gilt. Die zuständige Kommune begründete ihre Entscheidung mit Sicherheitsaspekten: "In diesem konkreten Fall sprechen besondere sicherheitsrelevante Umstände dafür, dass ein echter Bedarf an zwei Anlegestellen besteht, da eine davon unter anderem von der Polizei genutzt wird." Die Kosten für die Maßnahmen trägt das Kronprinzenpaar privat. Hintergrund der neuen Baupläne waren Schäden durch den Sturm "Amy" im Jahr 2025 sowie geplante Modernisierungen.

Die Geschichte rund um das Feriengrundstück in Risør ist keine neue: Bereits 2022 hatte das Paar eine Genehmigung für den Abriss und kompletten Neubau des Haupthauses sowie eines Nebengebäudes beantragt – doch die Genehmigung lief ungenutzt aus. Im Frühjahr 2026 sorgte der Fall erneut für Schlagzeilen, als TV 2 enthüllte, dass Lokalpolitiker einräumten, Haakon und Mette-Marit bei der Bearbeitung des Antrags gegenüber anderen Antragstellern bevorzugt behandelt zu haben. Während das Paar nun auf die Umsetzung seiner Baupläne hofft, steht für Mette-Marit ohnehin gerade ein ganz anderes Kapitel im Mittelpunkt: Die Kronprinzessin erholt sich derzeit von einer Lungentransplantation. Haakon hat bereits angekündigt, seinen Terminkalender in den kommenden Monaten anzupassen, um ihr dabei bestmöglich zur Seite stehen zu können.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026