Ingrid Alexandra besucht Mutter vor USA-Reise im Krankenhaus

Bevor Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) zu ihrer USA-Reise aufgebrochen sind, hat die 22-Jährige noch ihrer Mutter einen Besuch abgestattet. Ingrid Alexandra wurde am Sonntagabend vor dem Abflug beim Rikshospitalet in Oslo gesichtet, wo Kronprinzessin Mette-Marit (52) nach ihrer Lungentransplantation stationär behandelt wird. Auch ihr Vater Kronprinz Haakon (52) schaute laut dem norwegischen Boulevardblatt Dagbladet gleich zweimal am selben Tag im Krankenhaus vorbei – am Nachmittag und ein weiteres Mal am Abend.

Die Geschwister fliegen in die USA, um dort das norwegische Königshaus beim WM-Spiel Norwegen gegen Senegal zu vertreten. Am 22. Juni sind die beiden Royals in New Jersey dabei, wenn die norwegische Nationalmannschaft im Stadion aufläuft. Am Tag darauf, dem 23. Juni, steht zudem ein Besuch bei TINEs Fußballschule beim Gjøa Fotballklubb im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf dem Programm. Kronprinzessin Mette-Marit unterstützt das Vorhaben ihrer Kinder trotz ihres Krankenhausaufenthalts ausdrücklich. "Die Kronprinzessin freut sich, dass es der Prinzessin und dem Prinzen möglich ist, das Königshaus bei diesem großen Anlass zu vertreten", erklärte Simen Løvberg Sund, Kommunikationsberater des Königshauses, gegenüber Dagbladet.

Die Lungentransplantation von Mette-Marit verlief nach Angaben des Rikshospitalet bisher erfolgreich. Für Kronprinz Haakon bedeutet der Gesundheitszustand seiner Frau eine deutliche Anpassung seines Terminkalenders – er hat seine Verpflichtungen reduziert, um so viel Zeit wie möglich bei der Familie verbringen zu können. Ursprünglich hatte König Harald noch im Mai geäußert, dass er damit rechne, dass sowohl Haakon als auch Sverre Magnus zum WM-Turnier in die USA reisen würden.

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid bei der WM-Quali Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion in Oslo