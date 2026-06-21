Patrice Aminati kann Krebs nicht vor ihrer Tochter verbergen

Bei der Krebs-Convention "YES!CON" schildert Patrice Aminati (31), wie sehr ihre unheilbare Erkrankung auch das Zusammenleben mit ihrer kleinen Tochter prägt. Vor den Augen der Dreijährigen könne sie ihr Leiden nicht verstecken, erzählt Patrice in einem Gespräch mit Paralympics-Sportlerin Elena Semechin. Selbst wenn sie ihre Medikamente morgens und abends heimlich einnehme, entgehe ihrer Tochter nichts. Beim Spielen mit ihren Spielzeugpferden habe die Kleine plötzlich gesagt: "Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten." Für Patrice sei das ein Moment, der ihr den Boden unter den Füßen wegziehe – und sie gleichzeitig dazu bringe, noch offener über ihre Situation zu sprechen.

In ihrem Talk beschreibt Patrice, wie sehr die Erkrankung ihr Leben als Mutter verändert hat. Ihre Tochter sei erst ein halbes Jahr alt gewesen, als bei ihr schwarzer Hautkrebs festgestellt wurde. Eine vollständige Heilung sei nach heutigem Stand nicht möglich, erklärt die Moderatorin laut oe24. Die Kleine spüre jede Stimmung, auch wenn sie die Worte und medizinischen Begriffe noch gar nicht richtig verstehe. "Wir können Kindern nichts vormachen", so Patrice. Für ihren Mut, offen mit ihrer Krebserkrankung umzugehen und das Thema Vorsorge in die Öffentlichkeit zu tragen, wurde sie auf der "YES!CON" mit dem "Ring of Courage" geehrt.

Die Influencerin lebt nach der Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) bereits seit geraumer Zeit wieder bei ihren Eltern, die sie im Alltag entlasten und sich auch um ihre Tochter kümmern. Dieses familiäre Umfeld gibt ihr nach eigenen Worten die nötige Stabilität, um Therapien, Schmerzen und Erschöpfung durchzustehen und zugleich so viel Normalität wie möglich zu schaffen. Patrice erklärte der Bild, sie lebe heute in einer "neuen, starken Abhängigkeit" und versuche dennoch, so selbstständig wie möglich zu bleiben. In Interviews macht sie immer wieder deutlich, wie sehr sie die gemeinsamen, ruhigen Momente mit ihrer Tochter schätzt – etwa beim Spielen oder Kuscheln zu Hause –, auch wenn im Hintergrund Medikamente, Arzttermine und körperliche Grenzen ihren Alltag bestimmen.

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Imago Patrice Aminati beim Charity-Event Cancel Cancer während der Berlinale 2026

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

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Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati