"Ermüdend": Patrice Aminati führt ihr Leben in Abhängigkeit

Patrice Aminati (31) hat jetzt offen über die massiven Folgen ihrer unheilbaren Krebserkrankung gesprochen. Im "Krebstalk" der Bild schilderte die Ex-Frau von Daniel Aminati (52), wie sehr sich ihr Alltag in den vergangenen Jahren verändert hat und dass sie inzwischen auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen ist. Die 31-Jährige lebt deshalb wieder bei ihren Eltern, die sie im täglichen Leben unterstützen. Patrice erklärte, sie lebe heute in einer "neuen, starken Abhängigkeit" und versuche dennoch, so selbstständig wie möglich zu bleiben. Gerade diese Offenheit macht deutlich, wie belastend ihr derzeitiger Lebensabschnitt für sie ist.

Im Gespräch wurde Patrice sehr konkret: Autofahren oder Papierkram könne sie nicht mehr allein bewältigen. Ihre Mutter fahre sie zu Terminen, ihr Vater übernehme viele wichtige Erledigungen. Gegenüber Bild sagte sie außerdem: "Dieses Netz ist absolut unabdingbar, ich bin selbst zu vielem gar nicht mehr in der Lage." Nach öffentlichen Auftritten sei ihre Kraft oft völlig aufgebraucht. "Nach der Veranstaltung weiß ich, ich lege mich ins Auto, ich ziehe mir die Perücke runter und bin erst mal platt und kann nicht mehr reden", berichtete sie dem Blatt. Auch die lange Zeit der Behandlung setzt ihr sichtbar zu. "Drei Jahre Therapie und Abhängigkeit sind irgendwann ermüdend, traurig", machte Patrice klar. Zugleich betonte sie aber auch, dass ihr Leben für sie weiterhin lebenswert sei. Betroffenen riet sie, Dinge nicht aufzuschieben, sondern direkt anzugehen.

Patrice hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach sehr persönlich über ihren Umgang mit der Krankheit gesprochen und dabei deutlich gemacht, dass sie die Hoffnung nicht verloren hat. Auch jetzt sagte sie, dass sie die Zeit vor ihrer Diagnose nicht vermisse, obwohl sich ihr Leben grundlegend verändert habe. Dazu gehöre auch, dass sie keine weiteren Kinder mehr bekommen könne. Gleichzeitig stellte die Influencerin klar, dass sie ihr Leben heute bewusster wahrnehme und es stärker zu schätzen wisse. Schon vor einigen Wochen hatte Patrice in einem Podcast beschrieben, wie sehr ihr Zuversicht im Kampf gegen die Krankheit hilft und wie fest sie daran glaubt, noch viele Jahre vor sich zu haben.

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

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IMAGO / Gartner Patrice Aminati, 2024