Diego Pooth und Co: So wehren sich die Stars gegen die Hitze

Deutschland versinkt gerade in der Sommerhitze: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen von weit über 30 Grad, mancherorts sogar bis zu 38 Grad. Pünktlich zu diesen heißen Tagen haben zahlreiche Promis laut Bild verraten, wie sie mit den hohen Temperaturen umgehen. Moderatorin Patrice Aminati (31) setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Trick: Gegen Schweiß im Gesicht hilft ihr Toilettenpapier. "Gerade wenn man geschminkt ist, einfach mit Toilettenpapier abtupfen. Das ist günstig und schön saugstark", erklärt sie beim Sommerfest von "Ein Herz für Kinder". San Diego Pooth (22), ältester Sohn von Verona Pooth (58), schwört dagegen auf eiskalte Duschen und einen Mini-Ventilator. "Das sind zwei Sachen, die mir extrem helfen", sagt der Student, der sich am Wochenende in die Berge Österreichs zurückzieht.

Auch Talkshow-Host Sandra Maischberger (59) zieht es in höher gelegene Regionen: "Ab 1000 Metern werden die Temperaturen besser", erklärte sie beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW. In den bayerischen Alpen darf für sie trotz Hitze eines nie fehlen: das E-Bike. Aber nicht alle Stars kämpfen gegen die Hitze an – Moderatorin Jana Ina Zarrella (49) gehört zu den erklärten Hitze-Fans. "Ich will schwitzen, ich will es richtig heiß", schwärmt die gebürtige Brasilianerin. Ihr reichen ein paar Eiswürfel im Getränk, ansonsten genießt sie das Wetter einfach. Ähnlich sieht es Sängerin Vicky Leandros (73): "Ich bin Griechin und ich liebe jede Hitze." Stromberg-Star Christoph Maria Herbst (60) hingegen flüchtet als gebürtiger Wuppertaler in die Badewanne – mit kaltem Wasser. "Ich lege mich zwischendurch in meine kalte Badewanne", verrät er im Bild-Interview und fügt ob der Ausnahmetemperaturen augenzwinkernd hinzu: "Wie ich zu Hause herumlaufe, wollen Sie gar nicht wissen."

Schauspieler Merlin Sandmeyer (36) setzt auf einfache Eiscreme und hofft auf ein nicht allzu überfülltes Gewässer: "Ich will mich mit ganz viel Eiscreme von innen kühlen." Komikerin Cordula Stratmann (62) hingegen meidet bei dieser Sommerhitze öffentliche Badestätten lieber: "Ich fliehe nach drinnen. Das Freibad ist mir zu voll." Patrice treibt im Sommer allerdings mehr um als nur die Suche nach Abkühlung. Sie hat beim Sommerfest laut Bild auch daran erinnert, dass ihr die Jahreszeit besondere Vorsicht abverlangt: "Als Hautkrebs-Patientin muss ich besonders aufpassen und mich vor der Sonne schützen." Die Moderatorin leidet an einer unheilbaren Krebserkrankung, durch die sich ihr Alltag in den vergangenen Jahren erheblich verändert hat. Zu ihrem Abkühl-Werkzeug zählt neben dem Toilettenpapier auch ein Fächer, der ihr unterwegs Erleichterung verschafft.

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IMAGO / Future Image Diego Pooth, Juli 2025

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Imago Christoph Maria Herbst beim Sommerfest zum 35-jährigen Jubiläum der Film- und Medienstiftung NRW, Juni 2026

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