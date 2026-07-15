Neue Therapieform bei krebskranker Patrice Aminati unmöglich

Patrice Aminati (31) hat sich kürzlich aus der Uniklinik Dresden mit einem traurigen Gesundheitsupdate bei ihren Fans gemeldet. Viele ihrer Follower hatten der Moderatorin zuletzt Videos zu einer Therapie geschickt, die an der Klinik angeboten wird und bei bestimmten Krebspatienten vielversprechende Ergebnisse zeigt. Doch wie Patrice nun auf Instagram erklärte, kommt diese Behandlung für sie nicht infrage: "Die Therapie wurde vor einiger Zeit schon für mich geprüft und kommt leider für mich nicht infrage."

Der Grund dafür liegt in ihrer individuellen genetischen Voraussetzung. "Ich habe leider einen anderen HLA-Typ. HLA ist ein humanes Leukozyten-Antigensystem. Meine genetische Körperzellenstruktur springt darauf leider nicht an", erklärte die 31-Jährige ihren Followern. Besonders bitter: Für andere Betroffene, die den passenden HLA-Typ mitbringen, könnte die Therapie laut Patrice ein echter Durchbruch sein. "Aber wer H-positiv ist, für den ist das ein Riesenfortschritt. Und dem kann diese Therapie wirklich sehr helfen. Leider ist das bei mir nicht der Fall", so die Moderatorin.

Patrice kämpft seit dem Frühjahr 2023 gegen schwarzen Hautkrebs – die Diagnose kam kurz nach der Geburt ihrer Tochter Charly im August 2022. Im Mai 2025 folgte die erschütternde Nachricht, dass die Erkrankung das vierte Stadium erreicht hatte, das Endstadium. Seitdem befindet sie sich in palliativer Behandlung. Erst vor rund zwei Wochen hatte sie ihre Follower darüber informiert, dass eine neue Bestrahlungsserie nötig geworden war, weil die bisherige Therapie bei einigen Metastasen nicht angeschlagen hatte.

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2026

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IMAGO / Eventpress Patrice Aminati, Dezember 2025