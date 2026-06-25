Nach Trennung: Daniel Aminati genießt die Zeit mit Tochter

Nach seiner öffentlich gewordenen Trennung von Ehefrau Patrice Aminati (31) zeigt Daniel Aminati (52) nun einen seltenen Einblick in sein neues Familienleben – und der rührt seine Community. Auf Instagram veröffentlichte der Moderator jetzt eine ganze Bilderreihe von einem Wochenendtrip mit Töchterchen Charly Malika in den Freizeitpark Plohn in Sachsen. Dort genossen die beiden eine ausgelassene Papa-Tochter-Auszeit mit Achterbahnfahrten, Eis und ganz viel Staunen. Zu den Fotos schrieb Daniel, dass sie eine "wunderbare Daddy & Daughter-Zeit" erlebt hätten, wie er es seinen Followern auf der Plattform schildert.

In seinem Post berichtet Daniel ausführlich von dem gemeinsamen Ausflug. Die Bilder zeigen die Dreijährige mal auf den Schultern ihres Papas, mal von hinten vor einem Fachwerkhaus oder in der Achterbahn, später auch beim Eis essen. In den Kommentaren überhäufen die Fans den Moderator mit Herz-Emojis und lieben Worten. "So schön, euch zwei zusammen zu sehen" oder "Wahnsinn, wie schnell auch Charly groß wird, aber schön, ihr 2", schreiben die Nutzer unter anderem. Gleichzeitig fällt vielen ein wichtiges Detail auf: Daniel macht das Gesicht seiner Tochter inzwischen unkenntlich.

Damit schlägt der einstige Sänger einen neuen Kurs ein. Drei Jahre lang hatte Daniel seine Tochter offen im Netz gezeigt, nun schützt er Charlys Aussehen auf den aktuellen Fotos. Gründe dafür nennt der Familienvater in seinem Post nicht. Charly ist das gemeinsame Kind von Daniel und Patrice, die sich 2022 das Jawort gaben. Vier Monate nach der Hochzeit kam die kleine Familie zusammen, doch Ende 2025 wurde ihre Trennung bekannt. Seitdem lebt Charly mit ihrer Mutter bei den Großeltern in Dresden. Bei Patrice wurde 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert, später sprach die Influencerin offen darüber, dass sich Metastasen in mehreren Organen gebildet haben. Trotz der unheilbaren Erkrankung berichtet sie immer wieder, dass sie weiterkämpft und sich auf die Zeit mit ihrer Tochter konzentriert.

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Tochter Charly, August 2025

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Imago Daniel Aminati, Moderator

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025