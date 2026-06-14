"Oberfrechheit": Krebskranke Patrice Aminati sauer auf Hater

Die an schwarzem Hautkrebs erkrankte Patrice Aminati (31) hat auf Instagram gegen fiese Kommentare aus dem Netz ausgeteilt. Die Unternehmerin teilte in ihrer Story mehrere Hate-Nachrichten, die sie erhalten hat, und machte ihren Unmut darüber öffentlich. Besonders eine Userin hatte sie aufgefordert, "bitte unbedingt noch an ein gutes Make-up" zu denken – eine Nachricht, die Patrice sichtlich traf. "Was schreiben denn manche unter Beiträge von Leuten, die ernsthaft krank sind? Das ist ja wohl eine Oberfrechheit", schrieb sie. In der Story erklärte die Mutter einer Tochter auch, warum ihr Aussehen sich verändert hat.

Patrice sei seit drei Jahren Palliativpatientin und seit Monaten "vollgestopft bis unter's Dach mit Kortison". Das führe dazu, dass sie ein sogenanntes Mondgesicht bekomme und ihr Körper aufschwelle – und das, obwohl sie täglich Sport treibe und viel Wasser trinke. Außerdem trage sie eine Perücke und kämpfe nach mehreren Hirnbestrahlungen mit Wassereinlagerungen und einem aufgequollenen Gesicht. Trotzdem gebe sie seit Jahren ihr Bestes, ihre Krankheit "wegzuschminken". Ihren Followern richtete sie einen klaren Appell aus: Wer jemandem gegenüberstehe, der so "vom Schicksal geschlagen" sei wie sie, solle ihm lieber Liebe dalassen. "Und wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann haltet einfach den Mund", betonte sie mit Nachdruck.

Patrice hatte vor wenigen Wochen deutlich gemacht, wie viel Hoffnung in ihr steckt. Im "Sitzengeblieben"-Podcast sagte sie klar: "Es ist für mich überhaupt gar keine Option, dass das hier zeitnah endet. Ich glaube, dass ich uralt werde, umringt von meinen Enkelkindern und nur daran halte ich mich fest." Sie gab zu, dass es trotz aller Zuversicht auch ganz andere Tage gab. Trotzdem hatte Patrice damals betont, dass Aufgeben für sie keine Wahl war. "Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du zerbrichst daran, oder du gehst da durch – so schwer das ist. Und dann kommst du aufs nächste Level", erklärte sie während der Aufnahme.

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Imago Patrice Aminati

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Instagram / fischer.patrice Patrice Aminati an ihrem 31. Geburtstag

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Imago Patrice Aminati beim Charity-Event Cancel Cancer während der Berlinale 2026 in der Fabrik 23, Berlin

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