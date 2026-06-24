Adrian Alian packt über "Temptation Island VIP"-Dreh aus

Wer im Reality-TV die große Liebe sucht, bekommt die totale Überwachung gratis dazu. Das Gefühl bekommt man zumindest, wenn man Adrian Alian (30) lauscht, der jetzt im Talk mit TikTok-Creator San Andreas offen über seine Erfahrungen bei Temptation Island geplaudert hat. "Was viele unterschätzen, sind die Interviews. Es gibt immer einen Redakteur, der hört dir 24 Stunden lang zu", verriet er und erinnerte sich, später einen Mitarbeiter wiedergetroffen zu haben, der ihm prompt gestand, er habe von der Dauerbeschallung mit Adrians Geschnatter "immer noch einen Knacks".

Doch es wird nicht nur gelauscht, sondern auch fleißig mitgeschrieben. Diese akribische Protokollierung dient laut Adrian bei Realityshows wie "Temptation Island" einer perfekt inszenierten Dramaturgie: "Alles, was aufgeschrieben wurde, wird einem anderen Redakteur geschickt, der dann für dich zuständig ist im Interview. Der hat dann auf einem iPad alles, was du am vorherigen Tag gesagt hast, und du musst so reden, als wäre das in dem Moment passiert." Für das Publikum entsteht so die perfekte Illusion von absoluter Unmittelbarkeit, während die emotionalen Statements in Wahrheit zeitversetzt und redaktionell gelenkt abgerufen werden. Durch diese Methode wurde Adrian in der Show mehrfach am Folgetag eiskalt mit seinen eigenen Aussagen konfrontiert.

Auch das Rätsel um die auffälligen Perlenketten der Kandidaten löste Adrian im Interview mit einem Schmunzeln auf: In dem Schmuckstück sind die Mikrofone versteckt, deren Batterie regelmäßig von den Kandidaten selbst gewechselt werden muss – "je nachdem, wie viel du babbelst", fügte Quasselstrippe Adrian lachend hinzu. Sobald der Saft leer ist, schallt eine Stimme aus dem Off per Lautsprecher durch die Villa: "Adrian, einmal Batteriewechseln". Nur beim Schlafen und Duschen gab es für die Kandidaten eine Mikro-Pause. Adrians offene Einblicke machen jedenfalls erneut deutlich: Wer sich auf Liebesexperimente im Reality-TV einlässt, verzichtet für die Zeit des Drehs auf Privatsphäre.

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Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

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RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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RTL / Markus Hertrich Adrian, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023