"Temptation Island VIP"-Fans wünschen sich ein Live-Konzept

Haben Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel bei Temptation Island VIP versehentlich zu viel verraten? Chika postete zuletzt eine Instagram-Story vom Strand, in der eindeutig Carina zu sehen war – und das nach den Dreharbeiten. Laut dem TikToker Samuabu sollen die beiden Reality-TV-Teilnehmerinnen damit gespoilert haben, dass sie nach der Show noch immer ein Paar sind und eine Vertragsstrafe riskiert haben. Der Clip ist mittlerweile zwar wieder gelöscht, doch welche Konsequenzen er haben wird, bleibt abzuwarten.

In den Kommentaren auf TikTok geht es schnell nicht mehr nur um Chika und Carina selbst, sondern auch um das Konzept der Sendung. Ein User schreibt: "Wieso strahlen die das aber auch so spät aus? Ein Live-Format wäre cool – wie Promi Big Brother. Bei dem man auch abstimmen kann, wer mit wem auf ein Date geht oder was in der anderen Villa gezeigt wird." Andere Nutzer zeigen sich deutlich entspannter und glauben gar nicht, dass die angeblichen Hinweise viel verraten. "Jedem war vorher klar, dass die zusammenbleiben", heißt es in einem weiteren Kommentar auf der Plattform. Wieder andere geben zu bedenken: "Sie könnten auch noch befreundet sein, man weiß ja nie." Mehrfach wird außerdem darauf verwiesen, dass Chika und Carina gemeinsam Hunde haben und deshalb ohnehin weiter Kontakt halten würden.

Carina hatte sich zuletzt in ihrer Instagram-Story bei ihrer Community gemeldet und alle Spekulationen über ihren Beziehungsstatus kommentiert: "Eine Sache will ich euch natürlich sagen, denn ihr spekuliert alle anhand meiner Story: 'Sie ist traurig, sie ist glücklich, sie ist vergeben, sie ist Single, sie ist geschieden, sie ist immer noch verheiratet'. Leute, ich kann euch dazu einfach nichts sagen."

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Hündin Mami