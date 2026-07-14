Schon wieder Spoiler: Fans sind genervt von Carina und Chika

Bei Temptation Island VIP gehört das eiserne Schweigen nach den Dreharbeiten eigentlich zum vertraglichen Pflichtprogramm – doch für Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose gerät die verordnete Geheimhaltung aktuell zur schier unlösbaren Herkulesaufgabe. Beinahe täglich füttern die beiden Reality-Damen ihre Instagram-Storys mit verräterischen Brotkrumen, die den mühsam inszenierten Treuetest der noch ungesendeten Staffel schon vorab als pure Makulatur entlarven. Nach einer verdächtigen Story am Strand folgte nun der nächste Fauxpas beim geselligen Abendessen: Carina filmte zunächst einen reich gedeckten Tisch, schwenkte dann jedoch nach oben – direkt in Chikas grinsendes Gesicht. Dass Carina den verräterischen Clip nach dem Hochladen in Rekordzeit wieder löschte, beschleunigte die virale Dynamik nur: Fans hatten das Corpus Delicti dank flinker Bildschirmaufnahmen längst gesichert.

Unter anderem der TikTok-Account Tatimuctrashh veröffentlichte das Video und kommentierte: "Das wurde ganz schnell gelöscht. War dann wohl ein weiterer eindeutiger Spoiler." In den Kommentarspalten entbrennt derweil eine muntere Schnitzeljagd, bei der die Community detektivischen Spürsinn beweist. Als tragendes Bindeglied im Beziehungspuzzle wurde rasch eine prominente Dritte ausgemacht: Reality-Queen Ariel (23), die Anfang 2026 im Dschungelcamp noch lautstark mit Gil Ofarim (43) aneinandergeraten war, geistert seit Tagen auffällig synchron durch die Profile des Duos. "Ist doch obvious, weil Ariel in der einen Minute bei Carina ist und in der anderen Minute mit Chika", resümiert ein User trocken das logistische Dilemma des gemeinsamen Urlaubs.

Schon die ersten Urlaubsaufnahmen am Meer ließen die Gerüchteküche über den Beziehungsstatus von Carina und Chika nach der Show hochkochen und warfen unweigerlich die Frage auf, ab wann der Sender eigentlich die juristische Daumenschraube in Form einer Vertragsstrafe ansetzt. Die Realitydarstellerinnen pflegen jedoch einen derart mitteilsamen Lebensstil, dass die Grenze zwischen privatem Urlaubsglück und Sendegeheimnis im Rauschen der täglichen Content-Produktion offenbar schlicht verwischt. Für die Fans ist das vorgezogene Finale jedenfalls ein Fest – und der beste Beweis, dass manche Spoiler einfach zu schön sind, um sie nicht zu teilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025

Anzeige Anzeige

RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose im Februar 2024