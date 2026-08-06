Wie Gök: Adrian Alian hatte mit Rebecca dieselben Probleme

Im Promiflash-Interview hat Adrian Alian (30) überraschend offen über seine Ex-Freundin Rebecca Ries (31) und deren Ex Göktug Göker (30) gesprochen. Der Realitystar verriet dabei, dass er beim Zuschauen der Sendung Prominent getrennt durchaus Parallelen zu seiner eigenen Beziehung mit Rebecca erkannt hat – und dass er sogar Mitleid mit Gök hatte. Adrian gestand, dass er die "Zeit zu zweit" der beiden gesehen habe und dabei festgestellt habe: "Die Probleme, die ich mit Rebecca hatte, hat der junge Mann leider auch mit ihr. Das tat mir ein bisschen leid."

Trotz seines Mitgefühls für Gök machte Adrian im Gespräch mit Promiflash deutlich, dass er von ihm als Person nicht viel hält: "Auf Gök bin ich jetzt nicht so gut zu sprechen. Ich halte von dem nichts, so gar nichts." Für seine Ex Rebecca hingegen hat der Realitystar nur warme Worte übrig – auch wenn die Beziehung nach Temptation Island VIP kompliziert endete. "Ich habe die Frau geliebt. Ich könnte niemals was Schlechtes über diese Frau sagen", betonte er. Von bösem Blut wollte er auf Nachfrage nichts wissen: "Böses Blut würde ich nicht behaupten. Nein, einfach gar kein Blut." Allerdings seien nach dem Ende von "Temptation Island VIP" von Rebeccas Seite "viele komische Sachen" gekommen, so Adrian – unter anderem Behauptungen über seine Sexualität, die er nicht nachvollziehen könne.

Bei "Prominent getrennt" hatten Rebecca und Gök bereits für Aufsehen gesorgt. Die beiden sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes und hatten in der Sendung versucht, eine gemeinsame Basis als Eltern zu finden – was jedoch in heftigen Auseinandersetzungen endete. Genau das bedauert Adrian besonders: "Ich fand es ein bisschen schade, dass beide sich so ein bisschen arg angegangen sind, weil die haben noch einen kleinen Sohnemann, der in der Zukunft damit konfrontiert wird." Dennoch betonte er seinen guten Willen gegenüber dem Ex-Paar: Er sei überzeugt, dass Rebecca eine "Top-Mutter" und Gök ein guter Vater sei, und wünsche den beiden nur das Beste.

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RTL "Bachelor in Paradise"-Adrian und Rebecca

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RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten