Therapeutin riet Adrian Alian von erneuter TV-Teilnahme ab

Adrian Alian (30) hat im Gespräch mit Promiflash offen über die Folgen seiner Zeit nach Temptation Island VIP gesprochen und dabei verraten, dass ihm seine Therapeutin eine Rückkehr ins Reality-TV zunächst klar ausgeredet hatte. Der Realitystar erklärte, dass er nach der schweren Phase in Therapie gegangen sei und deshalb auch länger nicht im Fernsehen zu sehen war. Inzwischen habe sich das aber verändert: Adrian fühle sich nach eigenen Angaben wieder stabiler und könne sich nun erneut TV-Projekte vorstellen.

Adrian betonte, dass seine mentale Gesundheit für ihn absoluten Vorrang hat. "Mentale Gesundheit ist immer noch wichtiger als Fame und ein bisschen Kohle, die du da verdienst", erklärte er gegenüber Promiflash. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er grundsätzlich gerne vor der Kamera steht und das auch weiterhin tun möchte: "Man sollte immer dem hinterhergehen, was einem Spaß macht, weil du sonst auch nicht glücklich im Leben wirst." Anfragen gibt es laut eigener Aussage bereits einige – und wenn etwas Passendes dabei sei, werde man ihn wohl schon bald wieder im TV sehen. Dating-Formate schließt er dabei allerdings aus, da er kein Interesse daran habe, auf diesem Wege jemanden kennenzulernen.

Dass Adrian jetzt wieder über neue Fernsehauftritte nachdenkt, hängt für ihn eng mit seiner persönlichen Entwicklung zusammen. Er machte im Promiflash-Interview deutlich, dass er sich nicht als jemand sieht, der nur wegen Aufmerksamkeit von Show zu Show zieht. Stattdessen beschrieb er, dass ihm die Arbeit vor der Kamera einfach liege und Freude bereite. Gerade deshalb scheint die Entscheidung, sich nach einer belastenden Zeit zunächst zurückzuziehen, für ihn ein wichtiger Schritt gewesen zu sein. Nun blickt Adrian offenbar vorsichtig nach vorn und lässt durchklingen, dass ihn die Zuschauer in naher Zukunft vielleicht doch wieder im TV sehen werden. Formate wie Kampf der Realitystars, Promi Big Brother oder Die Verräter – Vertraue Niemandem! findet er hingegen reizvoll.

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Instagram / adrianalian Adrian Alian, Juli 2026

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Imago Adrian Alian beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week A/W 2025 in der Berliner Freiheit, Berlin

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Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar