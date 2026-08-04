Adrian Alian nahm nach "Temptation Island VIP" 20 Kilo zu

Für Adrian Alian (30) war die Zeit nach seiner Teilnahme an Temptation Island VIP offenbar eine echte Ausnahmesituation. Im Interview mit Promiflash hat der Realitystar jetzt offen darüber gesprochen, wie es ihm psychisch in dieser Phase ergangen ist – und welche körperlichen Folgen die schwere Zeit hinterlassen hat. Rund 20 Kilogramm hat er demnach zugenommen, und das ist längst nicht die einzige Veränderung, die ihm zu schaffen machte. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Mein Bierbauch ist stabiler als sonst."

Im Gespräch mit Promiflash ließ Adrian keinen Zweifel daran, wie ernst die Lage für ihn war: "Ich hab knackige 20 kg zugenommen. Ich hab halt viel gesoffen, ich habe mich gehen lassen. Mir ging es gar nicht gut, das merkt man halt auch körperlich." Er berichtete von Augenringen, schlaflosen Nächten und Panikattacken. Auch sein Essverhalten habe sich verändert – allerdings nicht aus Hunger oder Appetit, sondern aus einem inneren Drang heraus: "Ich habe gegessen wie ein Weltmeister, ohne dass mich jetzt irgendwie das Essen gereizt hat, sondern einfach, weil ich irgendwas kompensieren wollte, was unterbewusst in mir los war."

Wie ernst die Lage damals war, machte Adrian ebenfalls bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! deutlich. Dort sagte er gegenüber Promiflash, dass er sich nach "Temptation Island VIP" professionelle Hilfe gesucht habe und eine Therapie begonnen habe, die er bis heute fortsetzt. Die Zeit nach der Show verglich er sogar mit einem Gefängnisaufenthalt, bei dem man einen "Haftschaden" davontrage, weil man in so einem Format alle Emotionen "doppelt und dreifach so stark" erlebe.

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Instagram / adrianalian Adrian Alian, im Dezember 2025

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Instagram / adrianalian Adrian Alian, Juli 2026

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RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer