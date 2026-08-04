"Haftschaden": Adrian Alian seit "Temptation" in Therapie

Nach seiner Teilnahme an Temptation Island VIP mit seiner damaligen Partnerin Rebecca Ries (31) war Adrian Alian (30) längere Zeit in keinem weiteren TV-Format zu sehen – und das hatte einen ernsten Grund. Bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! sprach der Realitystar jetzt offen gegenüber Promiflash darüber, wie schlecht es ihm nach der Show psychisch gegangen war: so schlecht, dass er professionelle Hilfe suchte und eine Therapie begann, die er bis heute fortsetzt.

Im Interview schilderte Adrian, wie er die Zeit nach "Temptation Island VIP" erlebt hat: Er vergleiche die Erfahrung mit einem Gefängnisaufenthalt, bei dem man einen "Haftschaden" davontrage, weil man in so einer Show alle Emotionen doppelt und dreifach so stark erlebe. Gegenüber Promiflash erklärte er: "Es hat gehapert bei mir, psychisch. Ich war auch in Therapie deswegen. Ich bin immer noch in Therapie. Ich bin aber der Meinung, ich bin psychisch stabiler als jetzt vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren." Gemeinsam mit seiner Therapeutin Leyla arbeitete er sich durch seine Gefühle, seine familiäre Situation und sogar durch einzelne Folgen der Show. Sie habe ihm dabei auch sein eigenes Verhalten gespiegelt: "Da hat die gute Leyla mir halt natürlich auch gesagt: 'Adrian, so stabil, wie du denkst, bist du eigentlich gar nicht. Da sind schon Anzeichen. Manchmal sagst du Sachen, ohne nachzudenken. Manchmal sagst du halt Sachen, die auch dein Gegenüber verletzen. Aber wenn die Person das dann macht, dein Gegenüber, dann bist du verletzt und wunderst dich...'" Adrian habe sich zunächst für Dinge schuldig gefühlt, an denen er keine Schuld trug – und gleichzeitig aber auch Verantwortung für Dinge übernommen, wo er tatsächlich Fehler gemacht habe.

Heute blickt Adrian nach eigener Aussage reflektierter auf diese Zeit. Der TV-Bekanntheit zufolge habe ihn der Schritt zur Therapie anfangs viel Überwindung gekostet, weil er das zunächst als Schwäche verstanden habe. Inzwischen sieht er das anders. "Jeder Realitystar, jeder sollte – auch wenn es einem sehr gut geht – zur Therapie gehen. Therapie hilft immer", sagte er zu Promiflash. Die Sitzungen hätten ihm geholfen, eigene Triggerpunkte besser zu erkennen und zu verstehen, was in ihm unterbewusst vorgeht. Adrian und Rebecca hatten bei "Temptation Island VIP" ihre Beziehung öffentlich auf die Probe gestellt und die Show getrennt verlassen.

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Imago Adrian Alian beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week A/W 2025 in der Berliner Freiheit, Berlin

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RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars