Heimlich gefilmt nach Temptation-VIP: Tara Tabitha ist sauer

Tara Tabitha (33) hat auf Instagram Alarm geschlagen: Der Realitystar berichtet davon, seit ihrer Teilnahme an Temptation Island VIP ständig heimlich gefilmt zu werden. Fans wollen offenbar Beweise dafür sammeln, ob sie und ihr Partner Dennis Lodi (30) nach der Show noch zusammen sind. Das habe laut Tara inzwischen ein Ausmaß angenommen, das sie in ihrem Alltag ernsthaft einschränkt. Tara gibt an, bestimmte Orte zu meiden, kaum noch das Haus zu verlassen und sogar über Verkleidungen nachzudenken, um nicht erkannt zu werden.

In einem ausführlichen Statement auf Instagram appelliert Tara an ihre Follower, ihr Verhalten zu überdenken. "Aktuell nimmt das heimlich Gefilmtwerden wirklich schlimme Ausmaße an. Es passiert so häufig, dass ich sogar schon davon träume", schreibt sie. Deutliche Worte findet sie auch für den Umgang mit ihr als Person des öffentlichen Lebens: "Wir sind kein Freiwild. Wir sind auch keine Zootiere. Nur weil wir im TV auftreten oder auf Social Media posten, gibt es euch nicht das Recht, jeden Schritt und Tritt von uns zu dokumentieren und sogar im Internet zu veröffentlichen." Auch falle ihr auf, dass ausgerechnet jene, die sie am wenigsten unterstützen würden, am meisten forderten.

Die Diskussionen rund um ihr Liebesleben mit Dennis Lodi beschäftigen Tara schon seit einer Weile. Zuletzt hatte sie sich bereits gegen kursierendes Fake-Material gewehrt: KI-generierte Bilder, die sie und Dennis beim Küssen zeigen sollen, hatten für Aufruhr gesorgt – Tara stellte damals klar, dass es sich dabei um Fälschungen handelt. Die Situation rund um die heimlichen Filmaufnahmen zeigt nun, dass der Druck auf sie seither weiter gestiegen ist.

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Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025