Este Haim teilt mentale Belastungen durch Typ-1-Diabetes

Beim Tribeca Festival in New York hat Este Haim (40) jetzt offen über ihr Leben mit Typ-1-Diabetes gesprochen. Im Rahmen der "Storytellers"-Reihe des Festivals unterhielt sich die 40-jährige Musikerin mit Moderator Will Gluck über die täglichen Herausforderungen ihrer Erkrankung. "Ich kämpfe wirklich mit diesem Teil meines Lebens", gestand Este laut People Magazine. "Das ist das Einzige in meinem Leben, bei dem ich mir wünsche, dass ich mich nicht damit herumschlagen müsste." Besonders die vielen täglichen Entscheidungen rund um Blutzucker und Insulin würden ihr zu schaffen machen: "Als Diabetikerin trifft man an jedem einzelnen Tag mindestens 200 Mikroentscheidungen."

Auch bei ihrer Arbeit als Musikerin bringt die Krankheit Herausforderungen mit sich. Die 40-Jährige verriet, dass sie auf der Bühne bereits gefährliche Unterzuckerungen erlebt habe und sogar schon ohnmächtig geworden sei. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr ein Auftritt mit ihrer Band HAIM beim Glastonbury Festival im Jahr 2013. Damals habe sie vor dem Konzert Insulin gespritzt, jedoch vergessen zu essen. "Also gehe ich auf die Bühne, verbrauche all diese Energie, und ich glaube, ich habe tatsächlich ins Mikrofon gesagt: 'Mein Leben wird nie besser sein als in diesem Moment.' Und dann fange ich an, das Lied zu spielen, und meine Augen beginnen zu zucken", erinnerte sie sich.

Estes Schwestern und Bandkolleginnen Danielle und Alana (34) sowie ihr Manager reagierten daraufhin mit einer ungewöhnlichen Notfalllösung: Sie tragen immer etwas Fudge bei sich, um Este im Ernstfall schnell helfen zu können. Trotz aller Schwierigkeiten hat die Bassistin ihrer Erkrankung aber auch Positives abgewonnen, wie das People Magazine berichtet. "Sie hat mir Empathie gegeben", verriet sie und erklärte, dass es ihr viel bedeute, andere Diabetikerinnen und Diabetiker kennenzulernen. "Ich denke, dass wir eines Tages ein Heilmittel finden werden, aber bis dahin machen wir einfach weiter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Este Haim, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Haim, Alana Haim und Este Haim, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Este Haim, Alana Haim und Danielle Haim bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2024