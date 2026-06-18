So wurden die Haim-Schwestern Teil von Taylor Swifts Clique

Beim NBA-Finalspiel zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs im Madison Square Garden saßen Este Haim (40), Danielle Haim und Alana Haim (34) in der berühmten Celebrity Row der Arena – eingeklemmt zwischen Stammgästen wie Mariska Hargitay (62) und Ben Stiller (60). Die drei Schwestern, die gemeinsam die Rockband HAIM bilden, tanzten, posierten und feuerten die Knicks lautstark an, während das Team einen furiosen Comeback-Sieg gegen die Spurs feierte. Und sie waren nicht allein: Die Schwestern gehören seit Jahren zum engsten Kreis von Taylor Swift (36), die sich nach Angaben des Magazins People immer wieder mit Este zum Abendessen und zum Basketballschauen trifft.

Wie Taylor und die Haim-Schwestern zueinander fanden, hat mittlerweile Legendenstatus unter Fans. Alles begann im März 2013 bei den MTVU Woodie Awards, als Alana in die Kamera rief, Taylor solle lieber mit ihnen feiern als einen neuen Freund zu suchen – und die Sängerin scheinbar genau das tat. Es folgte eine langjährige Freundschaft voller gemeinsamer Auftritte, Reisen und Kollaborationen: HAIM eröffnete ausgewählte Konzerte der "1989 World Tour", die Schwestern spielten Taylors Stiefschwestern im Musikvideo zu "Bejeweled" und arbeiteten an dem Song "no body, no crime" auf dem Album "Evermore" mit.

Alana brachte das Wesen ihrer Freundschaft mit Taylor in einem Interview mit People auf den Punkt: "Sie stellt ihre Freunde in jeder Situation vor sich selbst. Sie ist die Art von Freundin, die einen noch wochenlang nach einer schwierigen Trennung anruft und eine Schulter zum Anlehnen ist." Este, die inzwischen mit Tech-Unternehmer Jonathan Levin verheiratet ist, dürfte bei Taylors bald geplanter Hochzeit mit Kelce ebenso wenig fehlen wie ihre Schwestern.

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Dimitrios Kambouris / Getty Images Danielle, Este und Alana Haim bei den CFDA Fashion Awards

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Getty Images Este Haim, Taylor Swift und Mariska Hargitay feuern die New York Knicks in den NBA Finals im Madison Square Garden an

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Getty Images Este und Alana Haim bei den BAFTAs 2022