Este Haim plant Enthüllungsbuch über Taylor Swifts Hochzeit

Este Haim (40) war dabei – das steht fest. Die Musikerin hat gegenüber Access Hollywood bestätigt, dass sie an der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City teilgenommen hat. Details zur glamourösen Feier möchte die 40-Jährige allerdings noch lange nicht preisgeben. Stattdessen kündigte sie mit einem Augenzwinkern an: "Ich glaube, wir heben das uns für ein zukünftiges Enthüllungsinterview auf, wenn ich 90 bin. Wir werden das in so ungefähr 50 Jahren besprechen." Auch ihre Schwestern Danielle Haim und Alana Haim (34) sollen laut Access Hollywood bei der Traumhochzeit des Paares anwesend gewesen sein.

Die drei Schwestern gelten seit Jahren als enge Vertraute der Sängerin. Gemeinsam haben sie bereits mehrere musikalische Projekte auf die Beine gestellt – darunter der Song "No Body, No Crime" sowie ein Remix von Haims Single "Gasoline". Zudem hatten Danielle, Alana und Este einen Cameoauftritt in Taylors Musikvideo zu "Bejeweled" und eröffneten mehrere Konzerte der "Eras Tour". Über die Freundschaft zu Taylor sagte Este gegenüber dem Magazin Fashion: "Sie ist die Beste und verdient jede Auszeichnung, die sie je bekommen hat. Sie ist ein echtes Genie, und sie ist auch einfach die beste Freundin und macht am meisten Spaß." Derzeit ist Este übrigens auch selbst im Filmbusiness aktiv: In der Romantic Comedy "One Night Only", die am 7. August in die Kinos kommt, hat sie eine Nebenrolle und trug zum Soundtrack bei. Die Hauptrollen spielen Monica Barbaro (36) und Callum Turner (36).

Die Hochzeit von Taylor und Travis zählt bereits jetzt zu den meistdiskutierten Promi-Events des Jahres. ESPN-Moderator Pat McAfee hatte den Abend in seiner Sendung als "spektakulärsten Abend, an dem ich je teilgenommen habe" beschrieben und von einem unvergesslichen Zusammentreffen der Football-, Hollywood- und Musikwelt geschwärmt. Unter den Gästen befanden sich demnach zahlreiche Stars, darunter Bradley Cooper (51), Gigi Hadid (31) sowie Patrick und Brittany Mahomes. Este selbst weiß offenbar genau, wie wertvoll ihre Erinnerungen an diesen Abend sind – und hält sie vorerst fest verschlossen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Este Haim, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Haim, Alana Haim und Este Haim, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens