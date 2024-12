Obacht, heiß: Diese Stars rocken die Premiere von "Babygirl"

In West Hollywood wurde es am Mittwochabend heiß! Bei der Premiere des Erotikthrillers "Babygirl" im DGA Theater Complex bewiesen Halsey (30) und ihr Verlobter Avan Jogia (32), dass sich Fetischmode durchaus auf dem roten Teppich sehen lassen kann. Die Sängerin schlüpfte in ein knallpinkes Latex-Minikleid, kombiniert mit weißen Söckchen und schwarzen Lackpumps. Zudem trug sie extrahohe schwarze Latexhandschuhe, die durch auffällige silberne Armbänder veredelt wurden. Auch Avan blieb dem Stil des Films treu: Im schwarzen Rollkragenpullover und gestreiften Hosen setzte er mithilfe eines dreifachen Bondage-Geschirrs einen gewagten Akzent. Ein Auftritt, der den Fotografen wohl ordentlich einheizte!

Natürlich durfte auch das Star-Ensemble des Films nicht fehlen: Nicole Kidman (57), die in dem Erotikthriller die Rolle der Romy übernimmt, begeisterte in einem traumhaften Kleid mit Schleppe, das vollständig mit rosafarbenen Stoffrosen besetzt war. Um die Hüfte trug sie ein schwarzes Satinband, das für eine spannende Silhouette sorgte. Ihr Kollege Harris Dickinson (28), der im Film Nicoles Verführer Samuel spielt, erschien in einem monochrom-schwarzen Look, in lässiger Lederjacke und einer hochgeschnittenen Anzughose. Auch das Schwestern-Trio der Band Haim, bestehend aus Este (38), Alana (32) und Danielle, ließ es sich nicht nehmen, am Event teilzunehmen. An der Seite der Regisseurin des Streifens, Halina Reijn, strahlten sie für die Linsen.

Dass Nicole die erste Wahl für die Hauptrolle von "Babygirl" war, überrascht wenig. Regisseurin Halina schrieb das Drehbuch mit der Oscar-Preisträgerin im Hinterkopf und wusste genau, welche Qualitäten sie suchte. Die Story dreht sich um Romy Miller, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, deren Leben durch den charismatischen Samuel völlig aus den Fugen gerät – und dabei tiefe Abgründe offenbart. Romys Rolle brauchte eine Schauspielerin, die absolut furchtlos sei, erklärte Halina, die bereits mit "Instinct - Gefährliche Begierde" und "Bodies Bodies Bodies" internationale Erfolge feierte, im Gespräch mit Vanity Fair. Ihr Ziel sei es gewesen, einen "wirklich heißen Film" zu machen.

Getty Images Nicole Kidman und Harris Dickinson im Dezember 2024

Getty Images Este Haim, Alana Haim, Halina Reijn und Danielle Haim im Dezember 2024

