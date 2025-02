Este Haim verkündet ihre Verlobung mit beeindruckendem Ring

Este Haim (38) verkündet aufregende Neuigkeiten auf Instagram: Die Musikerin, bekannt aus der Band Haim, ist verlobt! Auf einem Selfie präsentierte sie stolz ihren neuen Verlobungsring – einen beeindruckenden, quadratisch geschliffenen Diamanten auf einem goldenen Band. Dabei trug die älteste der Haim-Schwestern ein hellblaues T-Shirt mit der funkelnden Aufschrift "I'm taken", also "Ich bin vergeben." Über die überraschende Verkündung freuen sich nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre berühmten Kollegen. "Oh mein Gott!", kommentiert zum Beispiel der Sänger Role Model unter ihrem Post. Auch Realitystar Kyle Richards (56) ist überglücklich und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch!"

Estes zukünftiger Ehemann ist der Tech-Unternehmer Jonathan Levin, mit dem sie bereits verschiedene Events besuchte. Zuletzt wurden die beiden beim Super Bowl in New Orleans gesehen. Allerdings spricht die "Don't Save Me"-Interpretin in der Öffentlichkeit nur selten über ihr Liebesleben. Gegenüber The Cut erklärte sie im Jahr 2023, dass sie das Thema Selbstliebe mehr betonen wolle als romantische Beziehungen. "Es gibt ein Gefühl von Selbstvertrauen, das entsteht, wenn man sich selbst liebt, im Guten wie im Schlechten", machte sie damals deutlich.

Este ist für ihre musikalische Zusammenarbeit mit ihren Schwestern bekannt. Die drei Schwestern machen schon seit ihrer Kindheit gemeinsam Musik, doch ihre Freundschaft mit Taylor Swift (35) katapultierte sie in den vergangenen Jahren immer mehr ins Rampenlicht. 2020 veröffentlichten sie den gemeinsamen Song "No Body, No Crime", über den die "Shake It Off"-Interpretin im Gespräch mit Entertainment Weekly schwärmte: "Die Zusammenarbeit mit den Haim-Schwestern bei 'No Body, No Crime' war echt witzig. [...] Ich bin jetzt die vierte Haim-Schwester."

Getty Images Este Haim, Musikerin

Getty Images Ashley Avignone, Alana Haim, Ross Travis, Taylor Swift, Este Haim und Danielle Haim beim Super Bowl

