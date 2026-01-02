Silvesterhochzeit: Este Haim hat Jonathan das Jawort gegeben

Große Freude an Silvester in Ojai: Este Haim (39) und ihr Partner Jonathan Levin haben den Bund der Ehe geschlossen – und das im stimmungsvollen Ambiente des Hotel El Roblar. Die Musikerin und der Tech-Unternehmer feierten ihre Hochzeit am Abend des 31. Dezember, mit engen Freundinnen und Freunden an ihrer Seite. Wie unter anderem People berichtet, glänzte unter den Gästen auch Taylor Swift (36), die seit Jahren zu Estes engstem Kreis gehört. Die Feier fand in Kalifornien statt, unweit von Los Angeles, und brachte die Haim-Schwestern wieder auf und neben der Tanzfläche zusammen. Este und Jonathan haben ihre Liebe lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten, umso größer war der Jubel über den großen Moment.

Für die Looks des Abends reiste das Trio zuvor nach Paris: Vogue begleitete Este sowie Danielle und Alana Haim (34) ins Louis-Vuitton-Atelier zu den finalen Anproben. Estes Brautkleid zeigte romantische Spitze, einen hohen Kragen und markante Puffärmel – darüber ein Jackett mit Knopfleiste, darunter ein Kleid mit Herz-Ausschnitt und opulenten Panniers. Ihre Schwestern setzten als Brautjungfern das "Something Blue" in eleganten Kleidern mit Spaghettiträgern um. "Ich habe diesem Tag entgegengefiebert, seit ich fünf war", schwärmte Este. Noch wichtiger als Mode und Kulisse war ihr aber die Gesellschaft: "Das Wichtigste ist, dass ich heirate und die richtige Person gefunden habe", betonte sie.

Bereits vor elf Monaten gab Este auf Instagram ihre Verlobung mit Jonathan bekannt – und präsentierte dabei stolz ihren quadratisch geschliffenen Diamantring auf einem goldenen Band. Damals trug die Sängerin ein hellblaues T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bin vergeben". Die Reaktionen waren überwältigend: "Oh mein Gott!" kommentierte Sänger Role Model unter dem Post, während Realitystar Kyle Richards (56) begeistert schrieb: "Herzlichen Glückwunsch!" Este sprach oft wenig über ihr Privatleben, betonte jedoch im vergangenen Jahr gegenüber The Cut, dass für sie Selbstliebe im Vordergrund stehe. Sie erklärte offen: "Es gibt ein Gefühl von Selbstvertrauen, das entsteht, wenn man sich selbst liebt, im Guten wie im Schlechten."

Getty Images Este Haim, September 2024

Getty Images Este Haim, Alana Haim und Danielle Haim, Oktober 2025

Instagram / estehaim Este Haim, Februar 2025

