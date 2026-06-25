Kates bewegende Worte über Kinder: "Liebe Vorrang geben"

Prinzessin Kate (44) rührt ihre Fans mit emotionalen Zeilen über stille, bedingungslose Liebe. Die Prinzessin von Wales hat jetzt auf Instagram ein bislang ungesehenes Foto ihrer Italienreise im Mai geteilt, das sie in Reggio Emilia zeigt – eng umringt von mehreren Kindern, die sie herzlich umarmen. Zu dem rührenden Schnappschuss verweist Kate auf einen persönlichen Essay, den sie für das Centre for Early Childhood verfasst hat. Darin schildert die Ehefrau von Prinz William (44), was ihr nach ihrer Krebsdiagnose neue Kraft gibt und welche Rolle Kinder dabei spielen. Der bewegende Text erschien auf der offiziellen Website ihrer Early Childhood Foundation.

In ihrem Beitrag schreibt Kate, dass sie vor Kurzem an der Schule ihrer Kinder gefragt worden sei, welcher eine Rat Eltern besonders helfen könne. Ihre Antwort fällt klar aus: "Meine Antwort ist einfach: der Liebe Vorrang zu geben", erklärt die dreifache Mutter in dem Essay, der auf der Seite des Centre for Early Childhood veröffentlicht wurde. Sie meint damit keine großen Gesten, sondern eine leise, verlässliche Zuneigung. "Ich spreche nicht von übertrieben sentimentalen und romantischen Gesten, sondern von einer Liebe, die still und bedingungslos ist und auf Zeit und Geduld beruht: die Freude an den gewöhnlichen Dingen; die alltägliche Magie des Lebens selbst", heißt es weiter. Die Kinder, die sie in Reggio Emilia getroffen habe, hätten sie an genau diese Werte erinnert: an Offenheit, Neugier und die Fähigkeit, mit "100 Sprachen" zu kommunizieren – also mit Worten, Gesten, Bildern und vielen kleinen Ausdrucksformen.

Für Kate sind solche Begegnungen mit Kindern längst mehr als nur Programmpunkte bei offiziellen Terminen. Die Royal engagiert sich mit ihrem Centre for Early Childhood seit Jahren dafür, wie prägend die ersten Lebensjahre sind. In Reggio Emilia hatte sie sich zuletzt nicht nur theoretisch mit dem pädagogischen Ansatz der Region beschäftigt, sondern auch praktisch Zeit mit Kindern in Schulen und auf einem Ferienhof verbracht – inklusive Pasta-Action am Herd. In ihrem Essay betont sie nun, wie wichtig liebevolle, stabile Umgebungen für den Nachwuchs sind, damit dieser innere Stärke entwickeln kann. Persönliche Einblicke in ihr Familienleben mit William und den drei Kindern bleiben zwar rar, doch Kates Worte lassen erkennen, welche Bedeutung Nähe, Geduld und gemeinsame Alltagsmomente für sie haben.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, mit Bürgermeister Marco Massari im Rathaus von Reggio Emilia während ihres Italien-Besuchs

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, besucht Reggio Emilia und grüßt vor dem Rathaus während ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebstherapie

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026