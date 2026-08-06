Prinz Williams und Kates besonderer Plan vor Eton für George

Bevor Prinz George (13) im September als Vollzeitschüler das Eliteinternat Eton College betritt, plant seine Familie offenbar einen ganz besonderen Sommer. Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) wollen ihren 13-jährigen Sohn mit einem gemeinsamen Familienurlaub auf dem schottischen Anwesen Balmoral auf den großen Lebensabschnitt vorbereiten. Das berichtet die Royalexpertin Jennie Bond dem Mirror. Die traditionelle Sommerreise in die schottischen Highlands soll George noch einmal Kraft und Ruhe geben, bevor er das Familienleben gegen den Alltag im rund 73.600 Euro teuren Internat tauscht.

In Balmoral warten auf die Familie die gewohnten Aktivitäten: Wanderungen durch die hügelige Landschaft, Reiten, Spielen und Fischen. "Es ist ein Ort, an dem man durchatmen, entspannen und zur Ruhe kommen kann, und genau das lieben sie alle daran", erklärt Jennie gegenüber dem Mirror. Die Expertin ist überzeugt, dass Kate dabei ein besonderes Augenmerk auf ihren ältesten Sohn legen wird: "Ich bin sicher, dass Kate George besonders verwöhnen wird, während er sich auf die große Veränderung in seinem Leben vorbereitet." Der Urlaub in den Highlands gilt seit Generationen als feste Tradition der Königsfamilie und findet in der Regel im August und September statt.

Dass William und Kate eine tiefe Verbundenheit zu Balmoral hegen, reicht weit zurück. Laut Jennie sollen die beiden ihren Freunden erzählt haben, dass einige ihrer glücklichsten Momente auf dem Anwesen verbracht wurden – unter anderem sollen sie dort während ihrer Studienzeit heimliche romantische Wochenenden verbracht haben. Auch Georges Urgroßmutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96), liebte das Anwesen und empfing dort jeden Sommer ihre Enkelkinder und Urenkel. Sie starb im September 2022 friedlich in Balmoral. Nach ihrem Tod berichtete Kate beim ehemaligen australischen Generalgouverneur David Hurley davon, wie die Kinder die Erinnerungen an ihre Urgroßmutter wachhielten – so habe der jüngste Sohn Louis gefragt, ob die Familie weiterhin dieselben Spiele auf Balmoral spielen könne, obwohl die Queen nicht mehr da sei.

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