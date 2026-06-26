15 Abfuhren: Evelyn Burdecki hat Probleme beim Daten

Sommer, Sonne und trotzdem Flaute auf dem Liebesradar: Evelyn Burdecki (37) sorgt aktuell mit einem ehrlichen Dating-Geständnis für Aufsehen. Bei den "World Changer Days" plauderte die Reality-TV-Beauty mit Bunte über ihr Liebesleben. Dort verriet Evelyn offen, dass sie derzeit keinen heißen Flirt am Start hat – im Gegenteil: Beim Daten läuft es gerade alles andere als rund. "Man denkt sich ja immer bei mir: 'Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates.' Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten. Ich habe auch Männer, die keine Lust haben, mit mir auf Dates zu gehen", plauderte die TV-Bekanntheit aus.

Konkret verriet Evelyn, dass sie bereits ordentlich Körbe kassiert hat. "Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten", sagte die TV-Persönlichkeit gegenüber Bunte. Selbstzweifel plagen sie deswegen jedoch nicht. Ihre Einstellung dazu ist klar: "Man sollte die Fehler nicht bei sich suchen. Man ist okay so, wie man ist. Ich denke mir immer: Wenn jemand keine Lust auf mich hat oder mich kritisiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst." Und wann ist sie überhaupt wieder offen für neue Bekanntschaften? Laut eigener Aussage erst ab August – denn bei Sommerhitze möchte sie lieber nicht daten. "Ich schwitze eh schon immer, weil ich aufgeregt bin. Und 40 Grad plus Schwitzen vor Nervosität, das ist dann einfach zu viel", erklärte sie lachend.

Ein konkretes Traum-Date hat Evelyn aber schon im Kopf. "Ich hatte noch nie ein Date auf dem Berg. Irgendwo oben mit einer tollen Aussicht, frischer Bergluft: Das wäre ein Traum", schwärmte sie. Ein Thema ist ihr bei den romantischen Treffen außerdem besonders wichtig: Wie Evelyn bereits zuvor gegenüber RTL ausplauderte, spricht sie schon beim ersten Date das Thema Nachwuchs an. Wer keine eigenen Kinder möchte, kommt für sie als zukünftiger Partner nämlich nicht infrage.

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit