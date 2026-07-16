"Angekackt": Evelyn Burdecki verzweifelt an Möwenattacken

Evelyn Burdecki (37) genießt aktuell ihr Leben auf Mallorca und fühlt sich in ihrem Zuhause am Meer offenbar rundum wohl. In ihrer Instagram-Story gewährte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern jetzt aber auch einen sehr privaten Einblick in ihren Alltag auf der Insel und verriet, womit sie auf ihrer Terrasse immer wieder zu kämpfen hat: mit Vogelkot in den Haaren. "Wenn ich meditiere, wenn ich ruhig werde, wenn ich mal nicht rede, wenn ich mein Telefon zur Seite lege, dann passiert es genau dann, wenn ich mich so richtig richtig fühle. Dann kommt so ein kleiner Plumps und dann sind meine Haare voller Möwenkacke", schilderte sie die Situation.

Nach einer solchen Möwenattacke gehe es für sie nur noch in eine Richtung – und zwar schnell rein ins Haus. "Dann laufe ich natürlich direkt hysterisch wieder rein. Dann muss ich meine Haare waschen, weil wenn das länger als fünf Minuten bleibt, dann bekommst du das richtig schwierig ab", erklärte Evelyn weiter. Einmal sei sie sogar kurz davor gewesen, sich ein Stück ihrer Haare abzuschneiden, weil ihr das Ganze einfach zu eklig war.

Ihre Mutter sieht die Sache laut Evelyn entspannter. Sie riet ihr: "Kind, mach dir nichts draus. Wenn der Vogel dir auf den Kopf kackt, bringt das Glück." An diesen alten Spruch erinnert sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin immer wieder, wenn der nächste Vogel seine Spuren auf ihrem Schopf hinterlässt. Evelyn, die ihre Fans kürzlich durchtrainiert beim Tennis begeisterte, teilt solche privaten, leicht chaotischen Alltagsmomente regelmäßig mit ihrer Community und gibt damit auch Einblicke in das Verhältnis zu ihrer Mutter, auf deren Meinung sie großen Wert legt. Zwischen Möwenalarm auf der Terrasse, spontanen Beauty-Sorgen um die Frisur und den aufmunternden Worten von Mama zeigt sich, wie sehr ihr Humor und familiärer Rückhalt helfen, ihren Alltag am Meer trotz tierischer Zwischenfälle so richtig zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki hat eine Outfit-Panne beim Filmpreis 2025