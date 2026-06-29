Er ist vergeben: Evelyn Burdecki verknallt sich in Tarzan

Wenn Evelyn Burdecki (37) flirtet, dann richtig. Bei einem Besuch hinter den Kulissen des Hamburger Musicals "Tarzan" ist der Realitystar völlig aus dem Häuschen – und das wegen Hauptdarsteller Philipp Büttner. Kaum steht sie dem durchtrainierten Schauspieler gegenüber, prasseln die Komplimente nur so auf ihn ein. "Du bist doch bildschön", schwärmt sie gegenüber RTL und greift ihm sogar durchs Haar: "Wow, du hast richtig gute Haare. Richtig schön!" Als Philipp dann auch noch für sie singt, ist es endgültig um sie geschehen. "Ich bin verliebt in dich", gesteht Evelyn vor laufender Kamera.

Was als Blick hinter die Kulissen geplant war, entwickelt sich für Evelyn zu einer veritablen Flirt-Offensive. Die beiden fliegen sogar gemeinsam an der Liane durch die Luft – für sie ein unvergesslicher Moment. "Danach kann ich erzählen, ich bin mit Tarzan geflogen. Jede Frau würde mich da draußen beneiden", sagt sie begeistert. Nach dem Dreh zieht die 37-Jährige ein verliebtes Fazit: "Er ist hübsch, er ist motiviert, er ist zielstrebig, er ist clever, er ist smart." Dann folgt jedoch die Ernüchterung: "Ich habe aber alles gegeben. Ich wollte Tarzan um den Finger wickeln, um die Liane wickeln – aber es hat nicht geklappt." Der Grund dafür ist simpel: Philipp ist längst vergeben – und zwar an einen Mann.

Dass sie sich nach der großen Liebe sehnt, macht Evelyn dabei offen deutlich. "Manchmal wünscht man sich einfach, dass man einen Tarzan auch im echten Leben hat. Einen Mann, der an der Seite ist, der auf einen aufpasst. Wenn es einem nicht gut geht, dann gibt er einem ganz, ganz viel Wärme", schwärmt sie. Der Wunsch nach einer eigenen Familie begleitet Evelyn schon lange. Bereits 2017 hatte sie Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht – ohne Erfolg. 2019 gewann sie das Dschungelcamp und wurde zur Dschungelkönigin gekürt. Den richtigen Mann hat sie bis heute nicht gefunden.

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Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024