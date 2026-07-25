"Katastrophe": Evelyn Burdecki erlebt heftigen Beauty-Fail

Evelyn Burdecki (37) hat auf Instagram einen ziemlich missglückten Schminkunfall mit ihren Followern geteilt. Die Reality-Beauty wollte sich ausnahmsweise mal etwas richtig Teures gönnen und griff statt zu den gewohnten Drogerieartikeln zu einem hochwertigen Rouge. Doch der Test vor dem Spiegel verlief alles andere als erhofft: Das Ergebnis auf ihrer Wange entpuppte sich als echter Reinfall – und das selbst aus der Ferne. "Schaut euch das an, schaut euch diese Katastrophe an! Könnt ihr das sehen?", wandte sich Evelyn in ihrer Insta-Story sichtlich enttäuscht an ihre Fans.

Das Ergebnis ließ auch aus der Distanz keine Zweifel: "Ein bisschen weiter weg sieht es noch schlimm aus. Das heißt, man muss noch nicht einmal nah an mich drankommen, um zu sehen, dass es einfach nicht gut aussieht", klagte die 37-Jährige, die ihre Follower stets an ihrem turbulenten Dating-Leben teilhaben lässt. "Man kann es auch von weitem sehen." Den Fehler sucht sie dabei nicht bei der Kosmetikberaterin, sondern bei sich selbst. "Ich will jetzt nicht der Verkäuferin die Schuld geben. Ich gebe mir die Schuld. Ich glaube tatsächlich, ich habe diese Kombi falsch aufgetragen", erklärte sie in dem Video. Das teure Make-up will sie jetzt einfach weiter verschenken – an Familie und Freunde.

Evelyn ist auf Social Media dafür bekannt, ihren Alltag ungefiltert und mit viel Humor zu teilen. Die gebürtige Düsseldorferin wurde einem breiten Publikum 2017 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor (RTL) bekannt und hat sich seitdem als feste Größe in der deutschen Entertainmentwelt etabliert. Es folgten Formate wie Promi Big Brother und Bachelor in Paradise. 2019 tat sie sich sogar als Siegerin des beliebten Dschungelcamps hervor, was letztlich das Fundament für ihre Karriere und damit eigene Sendungen wie Topf sucht Burdecki legte. Auf Instagram folgen ihr Hunderttausende, die regelmäßig an solch herrlich ehrlichen Momenten aus ihrem Leben teilhaben können.

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Imago Realitystar Evelyn Burdecki beim 50. Deutschen Filmball 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München im Januar 2026

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

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