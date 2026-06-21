Evelyn Burdecki möchte "am liebsten morgen" eigene Kinder

Der Wunsch nach einer eigenen Familie wird für Evelyn Burdecki (37) immer drängender. Beim Sommerfest der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" sprach die Reality-TV-Bekanntheit mit RTL ganz offen darüber, wie sehr sie sich Nachwuchs wünscht. "Ich würde am liebsten morgen schon mein Kind bekommen", brachte die 37-Jährige es auf den Punkt. Freunde löchern Evelyn inzwischen ständig mit Fragen zur Familienplanung, gleichzeitig versuchen viele in ihrem Umfeld, sie mit potenziellen Partnern zu verkuppeln.

Beim Dating hat Evelyn deshalb eine klare Priorität: Schon beim ersten Treffen spricht sie offen an, ob der Mann sich ebenfalls Kinder wünscht. Wer keine Kinder möchte, kommt für sie als Partner schlicht nicht infrage. Dabei hat sie sogar eine ganz konkrete Vorstellung, wie ihr Traummann auf den ersten Blick wirken soll: "Er soll auf jeden Fall aussehen, als wenn er einen Kinderwunsch hätte. Also ich muss schon im Gesicht die Ausstrahlung sehen: Hey, ich bin bereit." Trotzdem will Evelyn nichts überstürzen und betont, dass es "auf allen Ebenen" passen müsse.

Trotz des starken Wunsches nach einem Baby setzt Evelyn weiterhin auf die große Liebe. Sie hofft auf den klassischen Weg mit Partner, Hochzeit und gemeinsamer Familiengründung, schließt andere Möglichkeiten aber nicht komplett aus. Sollte der Kinderwunsch irgendwann noch stärker werden und der passende Partner weiter auf sich warten lassen, würde sie auch alternative Wege in Betracht ziehen. Auch ihre eigenen Lebensgewohnheiten betrachtet die Influencerin inzwischen durch die Mama-Brille: Sie ist überzeugt, dass sich mit einem Baby auch ihre Ernährung und ihr kompletter Alltag ändern würden, weil sie dann "für das Kind leben" und die volle Verantwortung übernehmen würde. Aktuell kämpft sie allerdings noch mit ihrer Zuckersucht und einer Fettleber.

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki beim Opernball, 2026

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