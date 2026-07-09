Evelyn Burdecki begeistert Fans durchtrainiert beim Tennis

Sommer, Sonne, Tennisplatz: Evelyn Burdecki (37) hat auf Mallorca ordentlich geschwitzt und ihre Fans dabei mit beeindruckenden Bildern und Clips auf Instagram begeistert. Die Reality-Bekanntheit zeigte sich beim Training von ihrer sportlichsten Seite – und das in traumhafter Kulisse unter der spanischen Sonne. Ob beim Aufwärmen, Dehnen oder dem Schlagen der Bälle: Evelyn gab auf dem Court alles und bewies dabei, dass sie körperlich in Topform ist. Unter dem Post schrieb sie mit einem Augenzwinkern: "Tennisparadies. Inklusive Aufwärmprogramm zum Nachmachen und einer sehr guten Rückhand. Falls ihr Tipps braucht, fragt bitte jemand anderen."

Zuletzt flashte sie Fans aber nicht nur mit Sport-Power, sondern auch mit privaten Liebeseinblicken. Vor zwei Wochen plauderte Evelyn bei den "World Changer Days" mit Bunte überraschend offen über ihr Liebesleben und machte klar: Auf ihrem Dating-Radar herrschte zuletzt Flaute: "Man denkt sich ja immer bei mir: 'Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich Dates.' Aber nein: Ich habe auch Probleme beim Daten. Ich habe auch Männer, die keine Lust haben, mit mir auf Dates zu gehen."

Sogar Körbe kassiert sie nach eigener Aussage reichlich: "Ich habe schon mindestens 15 Abfuhren erhalten." Trotzdem blieb sie bei sich und betonte: "Man sollte die Fehler nicht bei sich suchen. Man ist okay so, wie man ist." Für neue Dates wollte sie damals ohnehin erst ab August wieder offen sein, weil ihr die Sommerhitze zu viel sei: "Ich schwitze eh schon immer, weil ich aufgeregt bin. Und 40 Grad plus Schwitzen vor Nervosität, das ist dann einfach zu viel." Ein Wunsch blieb aber: "Ich hatte noch nie ein Date auf dem Berg. Irgendwo oben mit einer tollen Aussicht, frischer Bergluft: Das wäre ein Traum." Klar ist zudem auch: Wer keine Kinder will, hat bei ihr keine Chance.

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2026

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki spielt Tennis, Juli 2026

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026