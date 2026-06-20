Abenteuer: Arda Saatçi fällt in Evelyn Burdeckis Beuteschema

Evelyn Burdecki (37) ist derzeit Single und aktiv auf der Suche nach dem richtigen Mann. Der Realitystar wünscht sich nichts sehnlicher als eine feste Beziehung und sogar fünf Kinder. Jetzt hat sie in einem Interview mit Bild verraten, wen sie besonders toll findet: Extremsportler Arda Saatçi (28). "Den Läufer finde ich toll, Arda Saatçi. Mit ihm würde ich gerne mal eine Runde laufen gehen", schwärmte Evelyn. Was sie an ihm begeistert? "Ich mag wilde und abenteuerliche Männer", erklärte sie.

Besonders angetan hat es ihr Ardas 600-Kilometer-Ultralauf durch das Death Valley in Kalifornien, den er im Mai als Livestream übertrug. Auch Evelyn schaute zu – und war begeistert, obwohl er sein Ziel, die Strecke in 96 Stunden zu bewältigen, letztendlich verfehlte. "Ich mag Männer, die ihren Weg verfolgen", betonte sie gegenüber Bild. Eigentlich wäre Arda ihr zu jung, doch für ihn würde sie eine Ausnahme machen. Dass der Sportler bisher kaum Erfahrungen mit Frauen hat und sich nach eigenen Angaben nie Zeit für die Liebe nahm, schreckt sie nicht ab: "Ich zeige ihm die Frauenwelt, das ist gar kein Problem", sagte sie lachend. Sie lobte ihn zudem: "Ich finde ihn sehr sympathisch, er ist auf dem Boden geblieben. Man merkt, dass er ein Familienmensch ist, und er ist zielstrebig, das macht ihn so toll."

Abseits dieser Schwärmerei läuft Evelyns Datingleben nach eigener Aussage eher holprig. Sie date zwar mindestens einmal die Woche, doch viele Männer wollten sich heutzutage nicht wirklich binden, klagte sie gegenüber Bild. Hinzu kommt ihr Bekanntheitsgrad. "Die Männer haben Angst vor mir. Also nicht Angst vor mir als Evelyn, sondern vor dem ganzen Drumherum", erklärte die Influencerin. Viele scheuten den roten Teppich und das Leben in der Öffentlichkeit. Doch auf ihre Karriere verzichten will sie deshalb nicht. "Den würde ich auch niemals, für keinen Mann auf der Welt, aufgeben", stellte sie klar.

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Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

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Getty Images Arda Saatçi bei den GQ Men of the Year Awards 2024

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Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Filmball 2026

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