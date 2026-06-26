Prinz William überholt den König mit Milliarden-Vermögen

Prinz William (44) ist offiziell Milliardär – und überholt damit sogar seinen Vater König Charles III. (77). Neue Zahlen, die jetzt im Zuge des jährlichen Berichts des Herzogtums Cornwall veröffentlicht wurden, beziffern das Vermögen des Thronfolgers auf rund 1,4 Milliarden Euro. Damit ist der 44-Jährige reicher als Charles, der seinerseits ebenfalls für Schlagzeilen sorgte. Der König machte als erster Monarch der britischen Geschichte seine persönliche Steuerrechnung öffentlich. Gemeinsam haben Vater und Sohn seit dem Thronwechsel im Jahr 2022 mehr als 58,5 Millionen Euro Steuern gezahlt.

Williams Einnahmen fließen dabei hauptsächlich aus dem Herzogtum Cornwall, einem Grundstücks- und Immobilienportfolio im Wert von rund 1,17 Milliarden Euro. Im Steuerjahr 2025-26 erhielt er daraus rund 25 Millionen Euro. Auf sein Einkommen zahlt William freiwillig Einkommensteuer zum Höchstsatz sowie Kapitalertragssteuer – insgesamt kamen so seit seiner Zeit als Thronfolger mehr als 23,4 Millionen Euro zusammen. Es ist das erste Mal, dass William seine Steuerdetails veröffentlicht hat. Sein Privatsekretär Ian Patrick erklärte dazu, wie Mirror berichtet: "Der Prinz erkennt das Interesse an diesen Vereinbarungen und die Bedeutung einer angemessenen Transparenz." Zudem gab William bekannt, auf jährliche Mieteinnahmen von rund 1,78 Millionen Euro aus dem Dartmoor-Gefängnis zu verzichten – das Geld soll nach der Schließung der Haftanstalt stattdessen in einem Fonds für die örtliche Gemeinde Princetown reinvestiert werden.

Das Herzogtum Cornwall wurde einst geschaffen, um dem Thronfolger eine finanzielle Unabhängigkeit vom Monarchen und der Regierung zu sichern. Zu den Ländereien gehört auch Highgrove, der geliebte Landsitz von Charles in Gloucestershire, für den das Herzogtum zuletzt eine Miete von rund 588.500 Euro pro Jahr in Rechnung stellt, wie Hello! berichtet. William nutzt die Einnahmen aus dem Herzogtum, um seine und Kates (44) öffentliche wie private Aktivitäten zu finanzieren – darunter Büro- und Verwaltungskosten sowie gemeinnützige Arbeit.

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Getty Images Prinz William beim Homewards-Besuch zu Jugendobdachlosigkeit in Bournemouth

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026