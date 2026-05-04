Steuerhammer: Prinz William zahlt Millionen ans Finanzamt

Prinz William (43) soll jährlich bis zu 8,2 Millionen Euro Einkommensteuer zahlen – und gehört damit zu den obersten 0,002 Prozent der Steuerzahler in Großbritannien. Das berichtet jetzt die Sunday Times. Der zukünftige König soll demnach freiwillig den britischen Spitzensteuersatz von 45 Prozent entrichten, obwohl er dazu rechtlich nicht verpflichtet ist. Denn unter einer Vereinbarung zwischen der verstorbenen Königin Elizabeth II. und dem Finanzministerium aus dem Jahr 2013 sind weder der Monarch noch der Thronfolger gesetzlich dazu verpflichtet, Einkommensteuer auf Einnahmen aus dem Herzogtum zu zahlen.

Der Großteil von Williams Einnahmen stammt aus dem Herzogtum Cornwall, einem privaten Gut im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro, das jährlich mehr als 23 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Steuerjahr 2023/2024, dem ersten Jahr, in dem William das Herzogtum verwaltete, erhielt er daraus 27 Millionen Euro. Rund 14 Millionen Euro davon sollen steuerpflichtig sein, was zu einer Gesamtsteuerlast von schätzungsweise 5,8 bis 8 Millionen Euro führt. Der Kensington-Palast hat auf eine entsprechende Anfrage der Daily Mail bisher nicht reagiert.

Dass die königliche Familie ihre Steuerangelegenheiten offenlegt, ist keine Selbstverständlichkeit. Zuletzt hatte Williams Vater König Charles III. (77) bekannt gegeben, für das Steuerjahr 2021/2022 freiwillig 6,8 Millionen Euro Einkommensteuer auf Einnahmen aus dem Herzogtum Lancaster gezahlt zu haben. Seitdem haben weder Charles noch William ihre steuerlichen Arrangements öffentlich gemacht. Das Thema Transparenz rückte zuletzt erneut in den Fokus, nachdem bekannt geworden war, dass das Herzogtum Cornwall und das Herzogtum Lancaster Millionen damit verdient haben sollen, öffentlichen Einrichtungen wie dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS, dem Militär und Schulen Gebühren für die Nutzung ihrer Ländereien zu berechnen. Das Herzogtum Cornwall selbst geht auf das Jahr 1337 zurück und wurde einst gegründet, um den Thronfolger finanziell abzusichern.

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