Beauty-Fail? Carmen Geiss erklärt ihre "schiefen Augen"

Mit einem auffälligen Auftritt auf Instagram hat Carmen Geiss (61) zuletzt für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Fotos von einem Werbedreh zeigten die Unternehmerin mit dramatisch betonten, gar "schiefen" Augen und dunklen Linien im Gesicht – ein Anblick, der bei vielen Followern sofort Alarm auslöste. Zahlreiche Nutzer vermuteten unter den Beiträgen eine weitere Schönheits-OP und äußerten dies teils schonungslos: "Carmen ist nicht wiederzuerkennen, wenn man sich ihre Fotos von früher anschaut. Schade, die letzte OP hat sie völlig verändert." Andere fragten schlicht: "Ich bin verwirrt, was ist mit ihrem Gesicht geschehen?" Dass hinter dem spektakulären Anblick kein Skalpell, sondern ein Pinsel steckt, ahnte zu diesem Zeitpunkt kaum jemand.

Einen Tag nach dem Wirbel klärte die Frau von Robert Geiss (62) ihre Community höchstpersönlich auf – ebenfalls über Instagram. Zwei neue Fotos zeigten das fertige Ergebnis des professionellen Contouring-Make-ups, einer Technik, bei der Licht- und Schatteneffekte gezielt dazu eingesetzt werden, Gesichtszüge neu zu definieren. Von schief wirkenden oder nach hinten gezogenen Augen war im finalen Look nichts mehr zu sehen. Carmen selbst zeigte sich begeistert und schwärmte von ihrer Visagistin: "Nach der ganzen Kriegsbemalung sah das Endergebnis dann so aus. Und ich finde: absolut Bombe! Yasmin weiß ganz genau, was sie tut." Wer erwartet hatte, dass Carmen die kritischen Reaktionen persönlich nehmen würde, wurde eines Besseren belehrt. Sie zeigte sich entspannt und hielt ihrer Community vor Augen: "Die einen werden meinen Look feiern, die anderen werden ihn – wie immer – nicht mögen. Aber das ist völlig okay. Geschmäcker sind verschieden."

Dass Carmen mit ihrem Aussehen und ihren Beautyeingriffen offen umgeht, ist nichts Neues. Bereits zu ihrem 60. Geburtstag schenkte sie sich eine rund 22.000 Euro teure Gesichts- und Halsstraffung, über die sie in der Realityshow "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" ausführlich sprach. Die Unternehmerin betont immer wieder, dass für sie der eigene Körper Privatsache ist und sagt zu dem Thema: "Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder muss selbst wissen: Es ist sein Körper und jeder darf auch über seinen Körper bestimmen und nicht andere." An der Seite von Ehemann Robert und den gemeinsamen Töchtern teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren luxuriösen Alltag – inklusive glamouröser Looks, bei denen sie sich weder von Diskussionen noch von Kritik abhalten lässt, das zu tragen, was ihr gefällt.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss zeigt ihren finalen Make-up-Look