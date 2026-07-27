Stolzer Preis: Die Geissens vermieten Dubai-Luxuswohnung

Für alle, die schon immer einmal wissen wollten, wie es sich anfühlt, wie die Geissens zu leben, bietet sich jetzt eine seltene Gelegenheit. Die Luxuswohnung von Robert (62) und Carmen Geiss (61) in Dubai ist aktuell auf einer Maklerwebsite zur Miete ausgeschrieben, wie Bild berichtet. Die Wohnung im neunten Stock eines Hochhauses im Stadtteil Creek Harbour erstreckt sich über mehr als 480 Quadratmeter und verfügt über vier Schlafzimmer, ein Gästebad sowie ein separates Zimmer mit Dusche und WC für eine Angestellte. Der Luxuskomplex, in dem sich die Wohnung befindet, bietet zudem einen Infinity-Pool, einen Sicherheits- und Conciergeservice sowie einen Fitness- und Wellnessbereich. Der Preis für dieses Wohnerlebnis: rund 27.650 Euro Miete im Monat.

Dass es sich bei der Wohnung tatsächlich um die der berühmten Millionärsfamilie handelt, lässt sich anhand der Einrichtung unschwer erkennen. Im Essbereich hängt ein goldgerahmtes Kunstwerk, das zwei Legofiguren vor einem Rolls-Royce zeigt – eine mit langen blonden Haaren, die andere mit zurückgeföhnten Haaren und schwarzer Brille. Unschwer zu erkennen: Carmen und Robert Geiss. Wer noch mehr Beweise braucht: Im Büro prangt der Roberto-Geissini-Schriftzug inklusive Totenkopf. Dabei bleibt unklar, wann die Geissens wieder in die Wohnung einziehen könnten – denn Carmen stellte gegenüber Bild klar, dass die Familie auf absehbare Zeit nicht nach Dubai zurückkehren werde. Die Lage sei schlicht zu riskant.

Hintergrund ist die Eskalation des Nahostkonflikts, die dazu geführt hat, dass viele wohlhabende Europäer Dubai zumindest vorübergehend den Rücken gekehrt haben. Die Geissens sind seit 2011 mit ihrer Realityserie "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" im deutschen Fernsehen zu sehen und gewähren ihren Fans darin regelmäßig Einblicke in ihr extravagantes Leben. Carmen und Robert haben zwei gemeinsame Töchter.

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carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2026

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Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer