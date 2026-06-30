44 Jahre: Carmen Geiss widmet ihrem Robert Liebeserklärung

44 gemeinsame Jahre, davon 31 verheiratet – und Carmen Geiss (61) findet dafür ganz besondere Worte. Die Unternehmerin hat ihrem Mann Robert Geiss (62) auf Instagram eine bewegende Liebeserklärung gewidmet und dabei bewusst die Öffentlichkeit gesucht. In einem langen Posting bedankt sie sich bei ihm für Vertrauen, Liebe und Verständnis – und macht damit deutlich, was ihr nach all den Jahren am Herzen liegt. Dabei betont Carmen auch, dass sie ihren Robert nicht liebt, weil er perfekt ist, sondern genau wegen dem, wer er ist. "Es gibt Menschen, die kommen und gehen. Und dann gibt es diesen einen Menschen, der bleibt", beginnt sie ihren Beitrag.

Besonders auffällig: Carmen erklärt in ihrem Post, warum sie diesen Moment mit der Welt teilt. "Viel zu oft werden nur Probleme öffentlich gemacht – ich möchte heute die Liebe feiern", schreibt sie. Wer das nicht sehen wolle, dürfe gerne weiterziehen. Sie selbst ist stolz darauf, ihrem Mann öffentlich Danke zu sagen. Ihre Liebeserklärung schließt sie mit den Worten: "Danke, dass du mich liebst, genau so, wie ich bin. Ich liebe dich – gestern, heute und an jedem Tag, der noch vor uns liegt."

Robert und Carmen kennen sich seit 44 Jahren und sind seit 31 Jahren miteinander verheiratet. Das Paar wurde durch die RTL-Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie bekannt, in der es gemeinsam mit seinen zwei Töchtern sein Leben dokumentiert. Neben ihren Rollen im Reality-TV sind beide auch als Unternehmer aktiv. Robert hat sich unter anderem als Designer einen Namen gemacht. Carmen steht ihm dabei stets zur Seite – und das, wie sie nun selbst betonte, von ganzem Herzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2026

Anzeige Anzeige

carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026