"Lächerliche Nummer": Die Geissens enthüllen erste TV-Gage

Robert (62) und Carmen Geiss (61) blicken in einem YouTube-Video mit dem Unternehmer Markus Baulig auf ihre TV-Anfänge zurück – und enthüllen dabei, mit welch bescheidenen Gagen ihre Karriere vor der Kamera begann. Als die beiden 2006 erstmals in der VOX-Sendung Goodbye Deutschland auftraten, erhielten sie für sechs Folgen gerade einmal 6.000 Euro pro Episode. Robert findet dafür heute klare Worte: "Das war eine lächerliche Nummer." Auch Carmen betont, dass dieser Betrag für ihren damaligen Lebensstil bei Weitem nicht ausgereicht hätte – vor allem angesichts hoher laufender Kosten wie etwa für ihr Boot.

Was viele überraschen dürfte: Die Verhandlungen mit den Sendern lagen damals in Carmens Händen. "Ich bin die Freche, die Dinge in den Raum wirft", erklärt sie. Probleme mit Produktionsfirmen und anhaltende Budgetstreitigkeiten bewogen das Paar schließlich dazu, eine eigene Produktionsfirma zu gründen. Seit 2011 läuft nun ihre eigene Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", von der laut Robert inzwischen rund 500 Folgen produziert wurden. Laut Bild sollen die beiden heute 60.000 Euro pro Episode kassieren – bei 500 Folgen ergibt das eine Gesamtsumme von rund 30 Millionen Euro. Wie lange das noch so weitergeht? Auf der OMR-Messe in Hamburg antwortete Robert auf eben diese Frage von Moderator Kai Pflaume (59): "So lange die Leute uns sehen wollen."

Privat bilden Carmen und Robert seit Jahrzehnten ein festes Team, das offenbar auch berufliche Entscheidungen gemeinsam trägt. Die Realitystars sind seit vielen Jahren verheiratet und haben zusammen zwei Töchter. Erst vor Kurzem machte Carmen ihrem Mann in den sozialen Medien eine sehr persönliche Liebeserklärung, in der sie ihre lange gemeinsame Zeit hervorhob und betonte, wie wichtig ihr Vertrauen und Zusammenhalt sind. Dass sie sich heute mit eigenen Formaten, einer Produktionsfirma und lukrativen TV-Gagen ein Leben nach ihren Vorstellungen aufgebaut haben, steht damit auf einer Basis, die weit über geschäftliche Zahlen hinausgeht. F

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Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

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RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

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Imago Carmen und Robert Geiss, Oktober 2024