Schiefe Augen? Carmen Geiss' Gesicht irritiert User im Netz

Mit einem neuen Video auf Instagram hat Carmen Geiss (61) ihre Follower kürzlich aufhorchen lassen. Die Unternehmerin zeigte sich darin im Schminkstuhl – offenbar mitten in den Vorbereitungen für Dreharbeiten. "Wir haben jede Menge Spaß", schrieb sie dazu. Doch nicht der Gute-Laune-Kommentar stand im Fokus der Kommentarspalte, sondern ein ganz anderes Detail: die Partie rund um ihre Augen, die bei zahlreichen Nutzern für Verwirrung sorgte.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Warum sind die Augen so komisch schief?", fragte etwa ein Nutzer unter dem Clip. Jemand anderes merkte an: "Das Lifting ist ja wohl ein bisschen streng ausgefallen, wie man an den Augen sieht." Auch ein Foto der 61-Jährigen, das ebenfalls kursierte, sorgte für ähnliche Reaktionen. Carmen selbst äußerte sich bislang nicht zu den Kommentaren.

Hintergrund der Diskussion dürfte eine umfangreiche Beauty-Operation sein, der sich Carmen vor knapp einem Jahr unterzog. Damals unterzog sich die TV-Bekanntheit einer Gesichts- und Halsstraffung – eine Prozedur, die 22.000 Euro kostete und bei der drei Chirurgen ganze acht Stunden lang an ihrem Gesicht arbeiteten. Den Eingriff ließ sie sich zum 60. Geburtstag spendieren. Im Rahmen der Operation wurden unter anderem auch vorangegangene Hyaluron-Unterspritzungen entfernt. Das Ergebnis hatte Carmen damals sichtlich stolz präsentiert und sich zufrieden mit ihrem neuen Aussehen gezeigt.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2026

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carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026