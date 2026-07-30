Carmen Geiss reagiert auf Roberts Tanz mit entblößten Frauen

Bei den Geissens ging es jetzt wieder heiß her: In ihrer Villa in Südfrankreich feierte Robert Geiss (62) einen privaten Partyabend, bei dem der Realitystar eng umschlungen mit zwei entblößten Tänzerinnen tanzte. Mitten im Getümmel landete seine Hand schließlich auf dem blanken Po einer der Tänzerinnen – und das alles unter den Augen von Ehefrau Carmen Geiss (61), die bei der Sause ebenso anwesend war wie die gemeinsamen Töchter Davina (23) und Shania (22). Während im Netz empörte Kommentare explodieren und viele Fans vor allem an Carmen denken, reagiert die Millionärsgattin ganz anders, als viele erwartet hätten – und teilt die pikanten Szenen sogar selbst mit ihren Followern auf Instagram.

Dass das Video im Netz einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, scheint Carmen völlig kalt zu lassen. Gegenüber RTL stellte sie klar: "Ganz ehrlich, ich bin mit meinem Mann so lange verheiratet, dass ich nicht eifersüchtig bin. Und ich weiß, wem sein Herz gehört. Das gehört nur mir." Auch auf Instagram kommentierte sie das Video mit den Worten: "Vertrauen, Liebe, gemeinsam lachen – und vor allem nicht eifersüchtig sein." Weiter schrieb sie: "Gerade jetzt, im letzten Drittel unseres Lebens, wollen wir jeden Augenblick genießen und einfach glücklich sein." Abgerundet hat sie ihren Post mit einer kölschen Weisheit: "Man muss och jönne künne!" – zu Deutsch: Man muss auch gönnen können.

Robert hatte die Party zuvor selbst bei Instagram unter dem Motto "Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch" gefeiert. Die Tänzerinnen trugen dabei lediglich Nippel-Pads, aufgeklebte Höschen und große Federfächer in glitzerndem Rot. Viele Kommentatoren zeigten sich entsetzt. "Lieber Robert, kannst du eigentlich noch in den Spiegel gucken?", fragte ein Follower. Ein anderer schrieb: "Sorry, aber als Vater würde ich mich schämen. Sind die Kids nicht im selben Alter wie die Tänzerin?" Die Sorge eines Großteils der Fans galt dabei vor allem Carmen – die von der Aufregung allerdings weit weniger betroffen zu sein scheint als die Fans.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss zeigt ihren finalen Make-up-Look

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2026

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Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026