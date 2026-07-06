Carmen und Davina Geiss polarisieren im Partnerlook

Carmen Geiss (61) und ihre Tochter Davina (23) haben am Wochenende im bekannten Beachclub Nikki Beach in Saint-Tropez für Aufsehen gesorgt. Mutter und Tochter erschienen im Partnerlook: Beide trugen ein bodenlanges, rot gemustertes Kleid. Für die 61-jährige Realitystarmutter steckt hinter dem gemeinsamen Outfit aber weit mehr als nur eine modische Entscheidung. Auf Instagram machte sie deutlich, was der Look für sie bedeutet: "Als Mutter wünscht man sich, dass die Tochter einen nicht nur als Mama sieht, sondern auch als beste Freundin, als Fels in der Brandung, als Ratgeberin, als Zuhörerin und als jemanden, der immer da ist – ganz egal, was das Leben bereithält." Genau dieses Gefühl erfülle ihr Herz mit großer Dankbarkeit.

Auch über die Entwicklung ihrer 23-jährigen Tochter schwärmte Carmen in dem Post: "Zu sehen, wie aus einem kleinen Mädchen eine wundervolle, starke Frau geworden ist, und dabei zu wissen, dass unsere Verbindung mit jedem Jahr noch enger wird, ist eines der größten Geschenke, die das Leben mir machen konnte." In den Kommentaren ernteten die beiden dafür jede Menge Zuspruch. "Mega Partnerlook! Das Kleid ist ein Traum" und "So schön geschrieben. Ich freu mich, dass ihr so eine tolle Verbindung habt", schrieben begeisterte Fans. Vereinzelt gab es aber auch kritische Stimmen: "Ich käme mir blöd vor, wenn Mama das gleiche Kleid trägt", kommentierte eine Nutzerin.

Fachliche Kritik kommt von Stylist Alf Heller. Gegenüber Blick erklärte er, grundsätzlich kein Fan von Mutter-Tochter-Partnerlooks zu sein: "Wenn beide das Gleiche tragen, ist zwangsläufig eine zu jung und die andere zu alt." Das Ergebnis findet er in diesem Fall "peinlich", da es schlicht "nicht aufgeht". Einen konstruktiven Lösungsansatz hat er aber auch parat: Seiner Meinung nach wäre es stimmiger gewesen, wenn beide zwar denselben Stoff gewählt hätten, aber mit unterschiedlichem Schnitt. "Würde Davina das Kleid in kurz tragen, sähe es schon wieder anders aus", so Heller. Davina steht seit ihrer Kindheit mit den Eltern vor der Kamera, teilt inzwischen eigene Einblicke auf Social Media und begleitet ihre Mutter regelmäßig auf glamouröse Events – gemeinsame Auftritte wie dieser in Saint-Tropez scheinen für beide längst zum Alltag zu gehören.

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Instagram / carmengeiss Carmen und Davina Geiss, Juli 2026

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Getty Images Davina Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios in Hamburg

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023