"In aller Freundschaft"-Sommerpause: Wann geht's weiter?

Fans von In aller Freundschaft müssen jetzt stark sein: Die ARD-Kultserie aus der Sachsenklinik hat sich im Ersten in eine lange Sommerpause verabschiedet. Seit dem 16. Juni laufen keine neuen Episoden mehr im TV, wie der Sender bekannt gegeben hat. Erst voraussichtlich ab dem 1. September geht es mit frischen Geschichten rund um Dr. Roland Heilmann, Dr. Kathrin Globisch und ihre Kollegen weiter. Bis dahin müssen sich die treuen Zuschauer gedulden – denn der gewohnte Sendeplatz am Dienstagabend wird in den kommenden Wochen neu belegt.

Zunächst übernimmt die Fußball-Weltmeisterschaft die Bühne: Ab dem 23. Juni zeigt die ARD ab 19 Uhr mehrfach WM-Spiele, die auch den "In aller Freundschaft"-Slot füllen. Was nach dem Turnier bis zum Start der neuen Folgen im Spätsommer genau laufen wird, steht aktuell noch nicht fest. Auch der Ableger "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" bleibt von der Sommerpause nicht verschont, trifft die Fans aber etwas später: Im Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt werden noch bis zum 16. Juli neue Geschichten erzählt, ehe auch dort vorerst Schluss im Programm ist. Die Rückkehr der Jungmediziner ist derzeit für den 8. Oktober vorgesehen.

Seit inzwischen 28 Staffeln begleitet "In aller Freundschaft" die Zuschauer durch den Klinikalltag der Sachsenklinik und hat dabei zahlreiche Figuren kommen und gehen sehen. Über die Jahre sind Rollen wie die von Andrea Kathrin Loewig (59) als Dr. Kathrin Globisch oder Bernhard Bettermann (61) als Dr. Martin Stein für viele Fans zu vertrauten Gesichtern im Abendprogramm geworden. Auch der Nachwuchs aus "Die jungen Ärzte" hat sich mit Figuren wie Kris Haas, gespielt von Jascha Rust (35), eine eigene Fangemeinde aufgebaut. In der Sommerpause können Zuschauer zum ARD-Streaming-Angebot greifen, um alte Staffeln und beliebte Geschichten erneut zu sehen und sich so die Wartezeit bis zu den neuen Folgen zu verkürzen.

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MDR/Saxonia/Tom Schulze Bernhard Bettermann, Thomas Rühmann und Andrea Kathrin Loewig bei "In aller Freundschaft"

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MDR / Rudolf Wernicke Alexa Maria Surholt, Jascha Rust und Udo Schenk bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"

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Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Dieter Bellmann und Thomas Rühmann