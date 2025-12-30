Mai Duong Kieu kehrt zu "In aller Freundschaft" zurück

Bei In aller Freundschaft darf bald ein großes Wiedersehen gefeiert werden. Darstellerin Mai Duong Kieu kehrt nach über einem Jahr Pause wieder zurück. Wie Quotenmeter berichtet, wird sie am 10. Februar in der Folge "Abschied vom Festhalten" erneut in der Rolle der Dr. Lilly Phan in der Sachsenklinik zu sehen sein. Lilly kommt aus Bern zurück, um sich medizinischen Untersuchungen an der Kosmetikerin Karen Olfers (Désirée Nick, 69) anzuschließen. Diese wird nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Klinik eingeliefert und fürchtet jetzt nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre berufliche Zukunft. Dabei werden frühere Handlungsstränge wieder aufgegriffen. Inwiefern, ist noch nicht bekannt.

Ob Mai langfristig Teil von "In aller Freundschaft" bleiben wird oder es sich nur um einen Gastauftritt handelt, wurde ebenfalls noch nicht offiziell. Von 2020 an war sie in der ARD-Serie zu sehen. Ende Dezember 2024 hieß es dann Abschied nehmen: In den Episoden 1076 und 1079 wurde bekannt, dass Mais Charakter Lilly nach Bern ziehen wird, um dort in einer Klinik die Leitung der Neurologie zu übernehmen. Doch ohne Drama konnte Lilly nicht gehen. Auf der Heimfahrt nach einem Abschiedsessen mit ihrem Verlobten und zwei Kollegen kam es zu einem Autounfall. Der Versuch, einem Tier auszuweichen, ging schief und der Wagen prallte gegen einen Hochsitz. Dabei bohrte sich ein Ast in Lillys Schulter. Die Verletzung bedroht ihre Karriere und die neue Stelle in Bern rückt in unerreichbare Ferne. Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) entscheidet sich aber für eine rettende und innovative OP, wodurch sie womöglich doch wieder in ihren Beruf zurückkehren kann. Am Ende fährt Lilly aber nicht als Ärztin, sondern als Patientin nach Bern.

"In aller Freundschaft" ist aber längst nicht die einzige Rolle, die Mai in ihrer Karriere als Schauspielerin verkörperte. Die gebürtige Vietnamesin begann ihre Laufbahn mit Beginn der 2000er, nachdem sie via MySpace von einer Schauspielagentur entdeckt wurde. Nach ersten Gehversuchen auf der Theaterbühne spielte sie 2014 das erste Mal für den Fernsehfilm "Die Fischerin" vor der Kamera. Es folgten Rollen in der Reality-Sendung "The Quest", "Binnie und der Geist", "Notruf Hafenkante", "Großstadtrevier" und Alarm für Cobra 11. 2026 wird Mai zudem erneut in der Krimisendung Wilsberg zu sehen sein – ein Format, in dem sie seit 2019 immer wieder auftrat.

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Mai Duong Kieu, Dr. Lilly Phan in "In aller Freundschaft"

Imago Mai Duong Kieu beim MDR-Talkshow "Riverboat", September 2022

Instagram / maiduongkieu Mai Duong Kieu im Mai 2025