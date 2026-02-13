Maria Webers "In aller Freundschaft"-Abschied schockt Fans

Eine emotionale Nachricht trifft die Fans der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft. Die beliebte Figur Prof. Dr. Maria Weber, gespielt von Annett Renneberg (47), wird die Serie nach neun Jahren verlassen. Grund für ihren Ausstieg ist eine unheilbare Krankheit, die ihre Rolle in der letzten Doppelfolge "Abschied vom Festhalten / Heilmann – nächste Generation" ereilt hat. Dadurch steht bereits fest, dass sie den Serientod sterben wird. Laut aktuellen Schätzungen wird ihr letzter Auftritt voraussichtlich im Frühjahr 2026 über die Bildschirme flimmern. Bis dahin bleibt den Zuschauern jedoch noch etwas Zeit, um sich von der Figur zu verabschieden – was den Schmerz vieler Fans aber offenbar nicht lindert.

Zahlreiche Zuschauer der Serie äußerten ihre Enttäuschung und Trauer über die Produktionsentscheidung, die beliebte Ärztin aus der Serie zu schreiben. Laut dem Sender handele es sich hierbei um dramaturgische Entscheidungen im Rahmen dynamischer Prozesse. Dennoch reiht sich auf Instagram ein trauriger Kommentar an den nächsten: "So eine tolle Schauspielerin. Das darf echt nicht wahr sein" oder "Diese Entscheidung kann ich in keiner Weise nachvollziehen und finde es unglaublich traurig", heißt es dort. Annett selbst wusste seit vergangenem Jahr von der geplanten Entwicklung. Fans dürfen sich jetzt noch auf die verbleibenden Episoden mit ihr freuen, müssen sich aber gedulden: Wegen der Übertragung der Olympischen Winterspiele pausiert "In aller Freundschaft" am 17. Februar 2026, erst am 24. Februar geht es um 21:00 Uhr im Ersten mit neuen Folgen und den letzten Auftritten von Prof. Dr. Maria Weber weiter.

Parallel blickte die Serie in den vergangenen Monaten auch auf alte Bekannte: Mit der Rückkehr von Mai Duong Kieu als Dr. Lilly Phan feierten viele Fans ein emotionales Wiedersehen. Am 10. Februar tauchte Lilly in der Folge "Abschied vom Festhalten" wieder in der Sachsenklinik auf. Ihr Weg führte sie aus Bern zurück nach Leipzig, um sich einer medizinischen Untersuchung an der Kosmetikerin Karen Olfers, gespielt von Désirée Nick (69), anzuschließen. Diese wurde nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Klinik eingeliefert und fürchtete nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre berufliche Zukunft.

MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernicke Annett Renneberg bei "In aller Freundschaft" in ihrer Rolle als Maria Weber

MDR / Saxonia / Sebastian Kiss Annett Renneberg und Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Mai Duong Kieu, Dr. Lilly Phan in "In aller Freundschaft"

